Alerta per l’aparició d’XE, la mutació més contagiosa de la història

Amb Europa avançant a passos ferms cap a la ‘gripalització‘ de la Covid i a pocs dies de la retirada de la mascareta en interiors, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha tornat a encendre les alarmes. Fa setmanes que l’OMS adverteix que la pandèmia encara no ha acabat malgrat que les dades epidemiològiques són estables a la baixa i Òmicron no ha tensionat les Unitats de Cures Intensives com sí que ho van fer altres variants anteriors. Aquest dimarts, l’OMS ha fet un pas més enllà en l’alerta i ha encès totes les alarmes en anunciar l’aparició de tres noves mutacions, XD, XF i XE. Aquesta última, XE, és la més perillosa, perquè podria ser la mutació més contagiosa de la història.

Mentre que les mutacions XD i XF són combinacions de les variants Delta i Òmicron, XE és el resultat de la mescla entre Òmicron -la més contagiosa fins ara- i Òmicron sigil·losa, també molt transmissible. Segons els primers estudis fets públics al Regne Unit aquesta variant es propagaria fins a un 10% més que Òmicron, el que suposa que s’encenguin totes les alarmes. Tot i així, s’ha de recordar que bona part de la població té immunitat per haver passat la infecció durant la sisena onada, quan es vivien rècords diaris de fins a 60.000 casos.

Òmicron encara és la variant predominant

Per ara, a l’estat espanyol i a Catalunya predomina la variant Òmicron sigil·losa, una mutació diferent a l’Òmicron original però que encara no s’ha demostrat més contagiosa. XE és, a falta de més estudis que ho provin, la variant més perillosa quant a la transmissibilitat, el que no vol dir que ho sigui també quant a la gravetat de la malaltia. Per ara, XE encara serà una mutació d’Òmicron, tot i que més endavant podria adquirir ‘personalitat’ pròpia.