L’actual increment de casos, lluny de marcar l’inici de la setena onada

La Covid-19 encara no ha marxat, i els experts avisen que no marxarà mai. Per això s’està experimentant una nova pujada de casos des del moment en què hi ha hagut més mobilitat, amb Setmana Santa i Sant Jordi en un context de relaxació de mesures. Els efectes de la Setmana Santa ja s’estan dissipant, però els hospitals encara estan en alerta per les conseqüències d’un Sant Jordi multitudinari sense mascareta ni cap mesura de contenció. Però els mateixos experts estan convençuts també que estem lluny d’una setena onada, contràriament al que sosté el mediàtic i polèmic epidemiòleg Oriol Mitjà.

El departament de Salut ha informat de 8.782 nous casos detectats entre dimarts i dijous, que són les últimes dades conegudes, fetes públiques divendres. Aquesta xifra encara està molt lluny dels rècords de contagis que es van produir en la sisena onada d’Òmicron, però cal tenir en compte que el nombre de contagis no és el real perquè el sistema actual de control de la Covid no compta cas per cas i només es fan proves a les persones grans o de risc. El cert és que la incidència està pujant, i el risc de rebrot ja s’ha enfilat a 355, amb una positivitat de les proves del 17,11%.

El mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha admès aquesta setmana l’augment de contagis, però ha assegurat que la xifra de pacients crítics demostra que encara pot haver-hi tranquil·litat. “L’indicador clau són els malalts de les UCI”, ha recordat abans de reiterar la seva aposta per “normalitzar la vida social” encara que continuem en pandèmia. Argimon descarta aplicar mesures de contenció pròximament malgrat aquest augment de la incidència.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, durant l’entrevista amb El Món amb motiu dels dos anys de pandèmia / Jordi Borràs

Les dades d’ingressos permeten descartar que hagi començat la setena onada

Aquest divendres el departament de Salut va notificar 32 ingressats més per Covid-19. Això suposa que a hores d’ara hi ha 983 persones amb aquesta malaltia als hospitals, tot i que la situació a les Unitats de Cures Intensives (UCI) no és preocupant. Actualment hi ha 31 persones a les UCIs catalanes per la pandèmia, la xifra més baixa des del juliol del 2020.

El doctor Pere Joan Cardona, de l’hospital Germans Trias i Pujol, assegura que l’augment de la incidència no està suposant un increment d’hospitalitzacions. Assenyala que aquestes pujades i baixades de casos les tindrem “de manera crònica” i la bona notícia és que ja no hi ha la gravetat d’abans. “La major part de la població està vacunada i hi ha tractaments molt més eficients, ja no s’arriba a la gravetat d’abans”, explica abans d’assenyalar que els antivirals i la cortisona han suposat un abans i un després en el tractament de la malaltia.

L’evolució dels llits d’UCI des del començament de la pandèmia / Dadescovid.cat

“No hem de parlar de setena onada, anirem veient increments i reduccions periòdiques”, resol. Cardona considera que la “prova de foc” serà aquest estiu, quan definitivament es podrà veure si la Covid-19 la provoca un virus estacional.

“Cap senyal d’alarma”

“Estem en una situació excel·lent si pensem en tot el que hem viscut. Els hospitals i les UCI estan més buits que mai”, celebra Daniel López Codina, investigador del BIOCOMSC. Codina coincideix amb el seu col·lega que el virus “seguirà convivint amb nosaltres” i s’ha de fer un esforç per convertir la Covid en “una malaltia més”.

Codina assegura que no tenen “cap bola de vidre” però el sistema de prediccions que utilitzen no contempla que aquest increment de casos sigui el començament de la setena onada. Ara bé, l’expert adverteix que “fer afirmacions rotundes del que passarà és un error”. “Esperem que aquest creixement moderat es freni després dels efectes de la Setmana Santa i el Sant Jordi”, explica. Per ara, assegura, els indicadors de la Covid tenen un creixement lent i podrien aturar-se del tot quan passin els efectes d’aquestes festivitats.

La UCI 3 de l’Hospital Trueta de Girona durant la cinquena onada, molt lluny de les xifres actuals / ACN

El director del servei de malalties infeccioses de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, assegura que l’increment de casos no ha suposat un augment de la gravetat ni els ingressos a l’UCI, i tampoc de la mortalitat. Considera que està passant “el que és normal” en una època de sociabilitat i descarta que estigui començant “una corba perillosa”. “No veiem cap senyal d’alarma, de fet, en els últims cinc dies las situació s’ha estabilitzat”, explica. Cervantes sosté que no hi ha cap evidència que indiqui que la situació està empitjorant: “No temem per una evolució dolenta”.

El doctor Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, durant una entrevista amb El Món / Jordi Borràs

La setena onada és “versemblant”, però no probable

Cervantes creu que el fet que no hagi incrementat la gravetat de la malaltia malgrat l’augment de casos es deu al fet que la soca predominant continua sent l’Òmicron. “Si apareix una variant nova que escapi a les vacunes sí que podria incidir en la gravetat”, explica l’expert. “L’Òmicron va tenir una transmissibilitat brutal, mai vista, mentre que ara si ens hi fixem hi ha 10.000 casos a la setmana. Per ara no hi ha gravetat”, afegeix.

Codina adverteix que és “versemblant” que es pugui produir una setena onada en els pròxims mesos, tot i que no és el més probable perquè “cada cop és més difícil que una nova soca ens produeixi un ensurt”. “Ara estem tranquils perquè hi ha variants d’Òmicron que es transmeten ràpidament però no se salten bé el sistema immunitari”, explica Codina. “Si hi ha una nova variant no es descarta que pugui haver-hi una onada nova, però no crec que crei traumes com els que hem viscut”, resol.

La quarta dosi generalitzada “no té sentit”

El doctor Cardona creu que la quarta dosi “no s’administrarà mai” a la població general perquè “no té sentit”. “Una altra cosa és si aparegués una variant amb més gravetat”, avisa. Cervantes coincideix: “La quarta dosi no ha d’arribar, no és necessària per ara”. Per tant, la quarta dosi per a la població general, és a dir, per a les persones que no són vulnerables o de risc, no hauria d’arribar a no ser que hi hagi un canvi de soca com ja va passar amb la tercera.

La quarta dosi no hauria d’arribar a la població general / EP

“La gent amb càncer o els trasplantats ja estan rebent la quarta dosi perquè val la pena pels perills que suposa la Covid per a ells, però amb la resta podem esperar a veure com evoluciona”, explica Cervantes, que recentment ha estat nomenat sabadellenc de l’any –en la primera edició d’un premi impulsat pel diari iSabadell, associat del Grup Món– per la seva tasca durant la pandèmia. “Tenim uns mesos per pensar si a l’hivern caldrà revacunar o no, però les evidències són que la immunitat cel·lular té llarga durada”, insisteix.

L’entrada en funcionament del sistema sentinella

L’aposta reiterada d’Argimon per la normalitat i la convivència amb el virus s’ha acabat traduint en el desenvolupament d’un sistema sentinella per controlar la propagació de la Covid-19. Així, Salut només fa proves a les persones vulnerables a patir la malaltia de forma greu i s’han deixat de comptar els contagis cas per cas. Aquest sistema de vigilància epidemiològica “reforçada” comporta també deixar d’actualitzar les dades Covid dia a dia. Actualment hi ha dos dies en què el departament notifica l’estat dels indicadors epidemiològics, els dimarts i els divendres.

Els experts consultats per El Món asseguren que amb aquest sistema s’estudien les mostres d’un 10% de la població, el que permet veure on som i permetria detectar noves variants. “És un sistema més fort que el que hi ha per a la grip, que no arribava a controlar ni l’1%”, explica Cardona abans d’afegir que “no té sentit” continuar comptant cas per cas. L’expert admet que hi ha una incidència més alta que la que es veu perquè s’ha decidit deixar el virus circular i tornar a la vida normal, però la situació no està descontrolada.

Per la seva banda, Cervantes assegura que encara no es sap l’eficiència del sistema sentinella perquè està “en fase de rodatge”, però el que sí que està clar és que la mortalitat i els casos greus no han augmentat. “Es va validar molt bé aquest sistema i no és pitjor que el que hi havia. Com a mínim és més exigent que el sistema per mesurar la grip, i amb aquell ja estàvem conformes”, assenyala abans de puntualitzar que concretament és “deu cops més eficient” que el de la grip.