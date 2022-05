La Covid guanya terreny en nombre de casos però baixen al mínim els crítics

La incidència de Covid continua escalant, però els experts no veuen senyals d’alarma i el departament de Salut manté la seva aposta per normalitzar la malaltia. Aquest divendres Salut ha notificat 42 ingressats més per Covid, el que suposa que ja hi ha 1.044 persones amb la malaltia als hospitals catalans. Això sí, les UCI s’estan buidant i se situen en 26 crítics, el registre més baix de tota la pandèmia. Aquesta xifra de crítics referma l’aposta del conseller Josep Maria Argimon per conviure amb el virus sense restriccions.

La xifra de pacients a l’UCI al llarg dels dos anys de pandèmia, amb la xifra més baixa aquest divendres / DadesCovid

Des de dimarts s’han registrat 9.024 nous casos, una xifra lleugerament més alta que en l’anterior balanç. Salut només notifica les dades dos cops a la setmana, dimarts i divendres, i només fa proves a les persones vulnerables. Pel que fa a la velocitat de propagació, un altre indicador clau per Salut, l’Rt s’ha reduït sis centèsimes, però el risc de rebrot ha escalat 10 punts, fins als 395.

Escenari “esperable” després de Setmana Santa

Aquestes dades empitjoren les d’ara fa una setmana, quan hi havia 983 persones als hospitals –tot i que milloren la xifra de crítics a les UCI, que baixa de 31 a 29-. El nombre d’ingressats a planta, però, continua sense ser preocupant malgrat haver superat el miler d’ingressats. Els experts insisteixen que superar aquesta xifra forma part d’un escenari “esperable” després de l’augment de mobilitat durant la Setmana Santa i Sant Jordi. La bona notícia és que si es comparen aquestes dades amb les de fa dos mesos, quan Salut va decidir posar en marxa un nou sistema per controlar la pandèmia, es pot veure clarament el descens radical en el nombre de crítics. En aquell moment, just quan es complien dos anys de pandèmia i un cop constatat el final de la sisena onada, hi havia 985 ingressats i 134 pacients a l’UCI.

L’indicador que més ha millorat des de la sisena onada és el risc de rebrot. En el pitjor moment de la pandèmia, aquest indicador tan important per a Salut va assolir el rècord de 7.000 punts, mentre que ara se situa en 395. Això demostra que malgrat que la incidència ha augmentat, en no haver aparegut una variant més transmissible que Òmicron la situació encara està sota control.

El protocol que gripalitza la Covid compleix dos mesos

La gripalització impulsada amb el protocol Covid del departament de Salut va començar a finals de març, en un moment plàcid de la pandèmia. Tot i que ara alguns indicadors estan pujant, el sistema sentinella s’ha demostrat eficient en la línia del que pretén el conseller Argimon: tornar a la normalitat i aprendre a conviure amb el virus.

Després que la Comissió de Salut Pública estatal establís que únicament els casos greus de Covid estarien obligats a fer quarantena, Salut es va apressar a presentar aquest nou protocol, que es basa en adaptar els sistemes de vigilància per deixar de comptar cas per cas. La idea és que el sistema pugui recuperar l’activitat en el control de les malalties cròniques i la detecció de les malalties severes i es normalitzi la relació amb la Covid.

Tres sanitaris preparant el material per fer proves PCR en un cribratge massiu de Montblanc | ACN

Aquest protocol estableix que l’actualització de les dades de Covid es farà dos dies a la setmana, dimarts i divendres, i que només es faran proves diagnòstiques a persones vulnerables -embarassades, malalts amb immunosupressió i persones de més de 60 anys- i persones amb una infecció respiratòria que requereixi ingrés. Els positius de Covid, a més, ja no han de fer un aïllament estricte, tot i que Salut demana precaució per no generar nous brots.

L’ensurt previ a la Setmana Santa

Pocs dies abans de la Setmana Santa es va produir un petit repunt que va fer arrufar el nas a les autoritats sanitàries. En qüestió de dies va augmentar el número de pacients als centres hospitalaris en gairebé un centenar i la xifra d’ingressats va tornar a apropar-se als 900 després d’uns mesos de tranquil·litat. Això va alarmar el departament en els dies previs a les festes de Setmana Santa, que en un context de relaxació total de mesures i molta més mobilitat, temien que donés inici a la setena onada.

Un cop avaluats els efectes de les festes, els experts asseguren que no hi ha “cap indicador” que aquest sigui el començament de la setena onada. Insisteixen que és un escenari “versemblant” però “no probable” si no apareix una nova variant que sigui més transmissible o agressiva que Òmicron, que continua sent la majoritària. L’augment de la incidència no s’ha traduït en un increment de la gravetat de la malaltia, pel que els hospitals encara poden gestionar còmodament els nous ingressos per Covid.

La discrepància d’Oriol Mitjà amb la resta d’experts i amb Salut

Els experts consultats per El Món asseguren que l’augment de casos posterior a Sant Jordi i la Setmana Santa “no és preocupant” perquè no hi ha hagut un augment de pacients als hospitals com sí que va passar amb altres onades. La corba de les altres onades que hem viscut començava sempre de forma molt acusada i ràpida, mentre que aquest increment està sent lent i de dimensions petites. Per això, els experts assenyalen que la situació actual és “excel·lent” si es compara amb la que es va viure amb la sisena onada pel que fa al nombre de casos i amb la resta d’onades pel que fa al nombre d’ingressos a l’hospital.

Però al contrari que la majoria d’experts, l’epidemiòleg Oriol Mitjà insisteix a donar la veu d’alarma i adverteix que aquest és “el principi de la setena onada” i no hi ha “ningú al timó”. Per això, exigeix a Salut que reintrodueixi les “proves, aïllaments, mascaretes i ventilació”. Cal recordar que Mitjà va cridar els metges a desobeir i donar la baixa a tots els positius per Covid quan el departament va donar precisament instruccions contràries. En aquell moment el conseller Argimon li va respondre que podia estar “tranquil” amb el nou protocol perquè les baixes “seguiran criteris mèdics”.

Oriol Mitjà ensenya el test que confirma el seu positiu per Covid-19

Mitjà considera que aquest protocol és “insuficient” per fer estimacions sobre la incidència i que per tant “anem a cegues”. Pel contrari, la resta d’experts consultats per El Món consideren que el sistema sentinella és l’ideal per la situació actual perquè és “molt més garantista” que altres sistemes de vigilància “en els quals tothom confia”, com ara el de la grip.