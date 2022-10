Una conversa mare-fill revoluciona Twitter: la resposta que ho provoca tot

L’úlitm tuit d’@_onerolita on mostra una conversa de WhatsApp amb la seva mare ho està petant fortament a les xarxes socials. Els usuaris han esclatat en riure quan han llegit un fragment de la conversa en què aquest usuari li pregunta a la seva mare: “Mama, recordes a quina hora vaig néixer?”. És una conversa molt senzilla, però la resposta de la mare s’ha fet viral i ja acumula més de 160.000 likes i gairebé 14.000 retuits. La mare és directa i li etziba: “No parlis amb aquest tipus de noies”. Precisament ha estat aquesta resposta el que ha fet triomfar el tuit, on molts usuaris han comentat que la seva mare és “molt sàvia” i que ells podrien haver donat la mateixa resposta.

Altres comenten el contrari, que són justament aquest tipus de noies que volen saber el dia de naixement per consultar el seu signe zodíac o la carta astral. Les converses entre mare-fill o àvia-fill sempre triomfen a Twitter, però en aquest cas només han calgut dues frases perquè la xarxa sencera esclati en riure amb aquesta mare i la seva “saviesa”.

Les converses mare-fill ho peten a Twitter

L’usuària @JerandyGomez va revolucionar Twitter el passat 25 de maig del 2022 amb un tuit on adjuntava la captura d’una conversa amb la seva mare on li deia que li demanés hora per les ungles però que no podia anar un dia en concret. La mare li agafava cita per aquell dia justament, el que va fer que el seu tuit es fes famós. Ara s’ha tornat a recuperar aquest tuit gràcies a aquesta nova conversa de WhatsApp entre mare i fill que s’ha fet viral. Les respostes són molt divertides i els usuaris han aprofitat per compartir les seves pròpies converses amb les seves mares, totes hilarants.