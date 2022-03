La comunitat educativa insta Educació a garantir la gratuïtat de 0-3

Entitats i sindicats en defensa de l’educació pública, agrupats en la plataforma del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) han reclamat aquest dimecres al Departament d’Educació que garanteixi la gratuïtat de l’etapa 0-3 i l’universalització d’aquests tres cursos. A més, han demanat diàleg i “transparència” per establir les dotacions econòmiques necessàries per complir amb aquest pla. Aquest divendres el Departament ha convocat una roda de premsa per anunciar el finançament d’infantil 2, però no ha transcendit si la conselleria pretén que en els pròxims cursos tota l’etapa sigui gratuïta. En paral·lel, el MUCE ha urgit a revisar les ràtios en aquesta etapa, perquè “si la situació no es reverteix es pot arribar a un col·lapse”.

Una altra de les reivindicacions de la comunitat educativa que s’agrupa en aquesta plataforma en defensa de l’educació pública és que Catalunya deixi de ser una de les regions de la UE amb més educació privada. Demanen al departament un reforç de la planificació pública per tal de combatre la segregació escolar i modificar els concerts.

Unificar en una mateixa escola tota l’etapa 0-6

El MUCE ha demanat també unificar en un sol centre tota l’etapa 0-6, perquè tot i tenir un mateix “corpus pedagògic” aquesta etapa es troba “sovint fragmentada en dos espais diferents”, l’escola bressol i el centre de primària. En aquest sentit, exigeixen un “compromís” del departament per tal d’unificar físicament les etapes 0-3 i 3-6 i “crear escoles 0-6 autònomes i amb identitat pròpia”. La portaveu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Maria Minuesa, ha explicat que l’etapa 0-6 és una realitat conceptual “consolidada”, ja que comparteix fonaments pedagògics, pel que cal el “compromís” de la conselleria.

Més oferta de places FP

En paral·lel, han situat l’educació postobligatòria com el tercer eix on cal fer canvis urgents. On més han posat el focus ha estat en l’oferta de places d’FP, que consideren “molt desajustada”. Urgeixen a fer una millor planificació de l’oferta i les places i orientar millor els alumnes durant l’ESO. El MUCE ha assegurat que cal “millorar i ampliar l’oferta” tant quantitativament com qualitativament. Per últim, la MUCE també ha reclamat reduir les taxes dels graus i màsters i augmentar les beques per poder accedir a la universitat.