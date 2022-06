Compte enrere per la selectivitat: tot el que cal saber

Només queda una setmana perquè comenci la selectivitat a Catalunya i arribin també els nervis dels estudiants. Aquells alumnes de segon de batxillerat que hagin fet la prematrícula entre el 7 i el 23 de febrer i posteriorment la matrícula entre el 16 i el 31 de maig estan cridats a les aules per fer les proves PAU 2022, tot i que fins el 10 de juny no sabran on han d’anar a examinar-se. Es podrà consultar al portal d’accés a la universitat en tres dies, a partir del dia 10.

Així, el 14, 15 i 16 de juny milers d’estudiants aniran a fer les proves per tal d’entrar a la carrera que desitgen. En cas que no es puguin presentar a aquesta convocatòria per qualsevol motiu o vulguin repetir la prova hi haurà una convocatòria extraordinària els dies 6, 7 i 8 de setembre. Pel que fa a les notes dels exàmens, es podran consultar a partir del 29 de juny, quan s’obrirà també el període per demanar la revisió de les proves. Un cop acabi aquest termini, l’1 de juliol, se sabran els resultats finals.

Una altra novetat d’aquest any és que les proves es faran en 3 dies i no en 4 com es va fer durant la pandèmia de Covid-19, ja que la situació s’ha normalitzat. No obstant, es mantindran altres mesures com l’ús de les mascaretes i la distància de seguretat.

Des del 14 fins al 16 de juny els estudiants s’hauran d’enfrontar a aquest seguit d’exàmens:

Dimarts 14 de juny

9-10.30 h: Llengua Castellana i Literatura

12-13.30 h: Llengua Estrangera

15-16.30 h: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Electrotècnia / Física / Geografia

Dimecres 15 de juny

9-10.30 h: Llengua Catalana i Literatura

12-13.30 h: Ciències de la Terra i Medi Ambient / Fonaments de les Arts / Grec / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

15-16.30 h: Disseny / Economia de l’Empresa / Literatura Catalana / Química / Tecnologia Industrial

Dijous 16 de juny