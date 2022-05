Les classes començaran a principis de setembre tot i les queixes sindicals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dijous l’ordre del calendari escolar que estableix l’inici del curs 2022-2023 el 5 de setembre per a infantil i primària i el 7 per a secundària, batxillerat i FP, tant a centres públics com privats. Així doncs, la conselleria d’Educació ha acabat oficialitzant l’avançament del curs tot i que els sindicats segueixin en contra de la decisió. D’aquesta manera, el curs acabarà el 22 de juny a infantil i primària i el 20 a l’ESO i el batxillerat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray han fet oficials aquest dijous les noves dates de l’inici del curs escolar 2022-2023. Aquesta decisió ha deixat molt descontents els sindicats que ja havien protestat, entre d’altres coses, per aquest avançament. A més, no han estat els únics, membres de la mateixa comunitat educativa també s’han posicionat en contra d’aquest avançament, opinions que no han fet que el Govern es desdigui de la decisió.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, al Parlament / ACN

L’avançament del curs escolar farà que hi hagi un dia més de vacances al Nadal, període que anirà del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos. Les vacances de Setmana Santa seran del 3 al 10 d’abril. A més, els centres disposaran d’un dia més de lliure elecció, amb un total de quatre. En aquest sentit, el Govern ha anunciat que els canvis establiran un major equilibri en les vacances dels infants.

Noves ordres per l’escola d’adults

L’ordre estableix també que en els ensenyaments i aules de formació d’adults les classes no començaran més tard del 19 de setembre, mateix calendari que per als cicles formatius de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments artístics de règim especial i graus professionals de música i dansa.