Cinc hospitals catalans de Quirónsalud es situen entre els millors del món￼

La prestigiosa revista Newsweek ha publicat la darrera edició del seu rànquing World’s Best Hospitals 2022 que inclou per primera vegada quinze hospitals del grup Quirónsalud, 12 d’Espanya, cinc dels quals estan ubicats a Catalunya, i tres de Colòmbia, entre els millors centres sanitaris del món. Entre els hospitals catalans del grup inclosos a l’informe de la prestigiosa revista hi ha l’Hospital Quirónsalud Barcelona, ​​el Centre Mèdic Teknon, l’Hospital Universitari Dexeus, l’Hospital Universitari Sagrat Cor i l’Hospital Universitari General de Catalunya.

A més, l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz i l’Hospital Ruber Internacional són dos dels 14 centres espanyols inclosos a la classificació general dels 250 millors hospitals del món, segons les qualificacions obtingudes a partir de les recomanacions de més de 80.000 professionals sanitaris, diferents resultats d’enquestes sobre experiència de pacient i indicadors clau de qualitat assistencial.

A més, l’informe inclou un rànquing específic dels millors centres per països. En el cas d’Espanya, la classificació dels 100 millors hospitals del país inclou l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (9è), Hospital Ruber Internacional (13è), Hospital Quirónsalud Barcelona (16è), Hospital Universitari Quirónsalud Madrid (17è), Centre Mèdic Teknon (19è), Hospital Universitari Dexeus (21è), Hospital Quironsalud Màlaga (35è), Hospital Universitari Sagrat Cor (37è), Hospital Quironsalud Sagrat Cor (49è), Hospital Universitari General de Catalunya (54è), Hospital Universitari Rey Juan Carlos ( 56è) i Complex Hospitalari Ruber Juan Bravo (74è).

De la mateixa manera, en aquesta edició la revista Newsweek incorpora per primera vegada una classificació dels millors hospitals de Colòmbia, que inclou tres dels 18 centres (7 hospitals, 1 centre especialitzat i 10 centres de diagnòstic) que conformen la xarxa assistencial de Quirónsalud en aquest país d’Amèrica Llatina: Clínica Imbanaco (9è), Clínica Medellín (14è) i Clínica del Prado (17è).

Des de la seva fundació el 1933, la revista Newsweek informa sobre avenços en medicina, ciència i promoció de la salut. A l’edició de 2022 ha inclòs més de 2.200 institucions sanitàries d’un total de 27 països: Estats Units, Alemanya, Japó, Corea del Sud, França, Itàlia, Regne Unit, Espanya, Brasil, Canadà, Índia, Austràlia, Mèxic, Països Baixos, Àustria, Tailàndia, Suïssa, Suècia, Bèlgica, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Israel, Singapur, Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs i Colòmbia. A més, en aquesta ocasió han posat en valor la feina duta a terme per tots els hospitals durant la pandèmia per la Covid-19 i han sabut adaptar-se ràpidament als nous desafiaments que han anat sorgint en cada moment.