Cesur fa l’oferta més gran de cursos d’especialització per titulats d’FP

Cesur, el centre de Formació Professional amb presència en més d’11 ciutats espanyoles, presenta la major oferta de Cursos d’Especialització d’FP homologats per al curs 2022/2023 amb la incorporació de nou nous Cursos d’Especialització, també anomenats “màsters FP”, a la seva oferta formativa, que s’afegeixen al programa d’especialització de Formació Professional en ‘Big Data’ que ja tenien homologat a Madrid.

La Formació Professional està a punt de viure un punt d’inflexió amb el Pla de Modernització de la Formació Professional impulsat pel govern d’Espanya i Cesur va destacar aquest dimarts que es converteix així en el centre “amb la major oferta d’aquests cursos oficials a Espanya”.

Disponibles tant per a alumnes amb un Grau Mig com amb un Grau Superior, aquests cursos donen per primera vegada als estudiants d’FP la possibilitat d’especialitzar-se i complementar, aprofundir i ampliar les competències adquirides durant els seus estudis de Formació Professional amb una formació reglada, igual que els universitaris sempre han comptat amb la possibilitat de fer-ho mitjançant els màsters.

Aquesta nova oferta de Cursos d’Especialització d’FP, amb 800 places disponibles per al curs 2022/2023, situa a Cesur com “el centre amb la major oferta d’Espanya alhora que es converteix en l’únic centre privat del nostre país els cursos d’especialització del qual professional estan homologats”.

“La posada en marxa d’aquests Cursos d’Especialització és una antiga demanda dels centres de Formació Professional. Espanya necessita actualitzar l’oferta formativa sobre la base de les necessitats del teixit empresarial, que ve reclamant perfils laborals amb competències més específiques; i permetre al mateix temps als graduats d’FP actualitzar i ampliar els seus coneixements en àrees amb alta demanda d’ocupació”, va indicar Carlos Marín, director general de Cesur, i va afegir que “el nou marc normatiu permetrà que Espanya compti amb una oferta modular, flexible i, sobretot, actualitzada”.

Nous cursos

Cesur va indicar que és un centre de Formació Professional “que busca sempre millorar i diversificar la seva oferta per a ajudar els estudiants a aconseguir la millor formació adaptada a les necessitats del mercat laboral. Per això, va ser pioner en la posada en marxa del programa d’especialització professional en Big Data homologat en 2020, que s’imparteix a Madrid des de llavors. Ara, torna una altra vegada a ser el Centre d’FP de referència amb la incorporació de nou titulacions oficials diferents en diverses de les seves seus, oferint més de 800 places, a partir del pròxim mes de setembre per al curs 2022/2023”.

Els graduats de Formació Professional poden ara, gràcies a aquests Cursos d’Especialització d’FP, d’entre 300 i 800 hores lectives, actualitzar les seves competències i acreditar de manera oficial els seus coneixements en Ciberseguretat, Implementació de Xarxes 5G, Intel·ligència Artificial i Big Data, Desenvolupament de Videojocs, Modelat de la informació en la construcció (BIM), Audiodescripció i Subtitulació, Cultius Cel·lulars i Fleca i Brioixeria.

Assenyala que aquests cursos de postgrau de Formació Professional incrementaran la qualitat i el nivell educatiu de la Formació Professional a Espanya, on cada vegada més empreses reclamen perfils d’FP per a cobrir les vacants d’ocupació. Segons les últimes dades d’Adecco, el 41,3% de les ofertes d’ocupació que es publiquen a Espanya busquen a joves que hagin estudiat formació professional, enfront del 33,7% que opten per perfils universitaris.

El Ministeri d’Educació, conscient d’aquesta necessitat, està treballant en la detecció i aprovació de noves titulacions que permetin a Espanya comptar amb una oferta formativa actualitzada i adaptada a la realitat de les empreses.