Cessen el capità del batalló que va anar a beneir-se al Valle de los Caídos

El ministeri de Defensa ha cessat el capità d’un batalló militar espanyol que ha anat al Valle de los Caídos a rebre una benedicció. Fonts del departament de Margarita Robles han confirmat que “s’ha obert un expedient disciplinari que es resoldrà en 48 hores” i que “el cessament ja s’ha fet efectiu”, segons ha explicat el diari Publico. Així doncs, el grup de militars hauria anat a la Basílica de la Santa Cruz a rebre la benedicció de l’abat, Santiago Cantera, conegut per la seva afinitat amb l’extrema dreta. Segons les informacions, l’exèrcit de Terra ha assegurat que era una “activitat no autoritzada” i ha obert una investigació interna.

El Valle de los Caídos | ACN

Defensa ha cessat tota classe de poder que podria haver tingut el cap del batalló que ha anat al Valle de los Caídos. Així ho han confirmat fonts properes al ministeri que, a més, han assegurat que s’ha obert un expedient disciplinari en contra del batalló militar per aquesta actuació que, segons afirmen des de l’exercit, “no estava autoritzada”. Els fets haurien passat en algun moment d’aquesta setmana, quan mig centenar de militars de l’exercit de Terra espanyol han aparegut en diverses imatges de les xarxes socials, en un acte presidit per l’abat Cantera.

Militares españoles recibiendo bendiciones en el mausoleo fascista del Valle de los Caídos.



El responsable es el capitán de la compañía de MAPO del BIP Uad Ras II/31.



Luego, que si se les relaciona con la extrema derecha y tal. pic.twitter.com/h6aMBUmc9Q — Miquel Ramos (@Miquel_R) June 1, 2022

L’extrema dreta a l’exercit

En un vídeo i diverses imatges que circulen per les xarxes socials, es pot veure com mig centenar de militars de la companyia, que pertany al Regiment d’Infanteria Asturias nº31 s’agenollen, amb la mirada fixa a terra i presentant les seves armes, per rebre la benedicció de l’abat. El col·lectiu que ha filtrat les imatges denuncia que el capità de la companyia va “anul·lar tots els permisos” que s’havien concedit i va denegar tots els que li arribaven per poder fer l’activitat. En aquest sentit, l’exercit ja ha dit que s’obriria una investigació, però el mateix govern espanyol, a través del ministeri de Defensa, ha decidit acabar amb la carrera del cap que ha organitzat la benedicció.