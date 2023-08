Un centenar de catalans estan bloquejats a Los Ángeles des de dissabte per una incidència a l’aerolínia Level. Els passatgers haurien d’haver arribat a Barcelona procedents de Los Ángeles el dissabte, però la companyia el va ajornar per “motius tècnics” fins a l’endemà. El diumenge, però, el vol tampoc no va sortir i els afectats van ascendir al centenar. En declaracions a l’ACN, un dels catalans afectats per la incidència, Agustí Mas, ha assegurat que hi ha un “caos d’informació” des de dissabte i que l’aerolínia no esclareix quan es podran enlairar. Level, però, assegura que està treballant per recol·locar els passatgers. Fer-ho, però, és complicat per l’alta ocupació dels vols i pel temporal que hi ha hagut a Barcelona aquest cap de setmana.

La pantalla d’arribades de l’aeroport del Prat, on s’hi llegeixen les dades d’un vol de Londres / ACN

Els afectats detallen que havien de tornar el 26 d’agost, però aquesta aerolínia del grup IAG no els va donar explicacions i va cancel·lar el vol. L’endemà el vol tampoc va sortir i la solució de Level ha estat que tornin el dia 29 amb vols d’altres companyies. Tot i l’oferta, no els han garantit que puguin fer-ho per l’alta ocupació dels vols. “Et deixen amb una gran sensació d’inseguretat”, ha assegurat el Daniel, un altre dels afectats, a l’ACN. Alguns afectats van tenir més sort i van poder ser recol·locats en vols aquest diumenge. La resta, assegura Level, rebran resposta durant aquest dilluns per volar probablement demà dimarts 29.

“Es passen la pilota uns als altres”

El grup IAG ha estat un caos aquest cap de setmana. Alguns dels viatgers afectats van comprar els bitllets via Vueling, altres via Iberia i altres directament a Level, ja que els vols operaven amb codi compartit. Ara es troben que cap companyia els dona resposta. “Es van passant la pilota i no t’acaben resolent res”, critica l’Agustí. A més, denuncien que les compensacions que els ofereixen pels àpats que han de consumir a l’aeroport “són insuficients”. A més, la diferència horària entre Barcelona i els Estats Units els afegeix dificultats a l’hora de fer gestions perquè les oficines de Catalunya estan tancades.