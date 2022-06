CCOO planta cara a Educació amb un recurs contra l’avançament del curs

El sindicat CCOO no dona la batalla del calendari per perduda i ha presentat un recurs potestatiu de reposició on demana que es declari la nul·litat de l’ordre de calendari i que, mentre això no arribi, hi hagi una suspensió cautelar. Segons el document presentat per CCOO a què ha tingut accés El Món, l’ordre de calendari del departament d’Educació, que avança el curs una setmana, seria il·legal perquè incompleix diverses lleis i estatuts del treballador públic.

La secretària general de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, Teresa Esperabé, argumenta en aquest escrit que l’ordre del calendari determina les condicions laborals del personal dels centres educatius de Catalunya, raó per la qual el sindicat està legitimat a negociar amb la conselleria, cosa que no s’ha fet. Segons la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que esgrimeix aquest sindicat, les matèries objecte de negociació amb el Govern són les referides al calendari laboral, als horaris, a les jornades, a les vacances, als permisos i a la mobilitat funcional i geogràfica. Per tant, en no haver negociat aquesta mesura, el Govern hauria incomplert aquest punt de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. “El Departament d’Educació no ha negociat les condicions laborals que concreta unilateralment en l’ordre impugnada”, denuncia el sindicat.

L’ordre d’Educació infringiria la llei en establir més dies lectius dels permesos

El segon argument de pes que dona el sindicat és que amb l’avançament del curs s’incompliria la llei 12/2009 del 10 de juliol, que estableix que el màxim de dies lectius són 178. En el cas d’avançar l’inici del curs, tenint en compte els calendaris oficials de festes de Catalunya i restant els dos dies de festes locals i els quatre de lliure disposició, es farien 180 dies lectius, sobrepassant per tant en dos dies lectius el màxim permès per la llei.

CCOO creu que aquest argument té prou pes com perquè la justícia tombi l’ordre d’avançament del curs escolar. Tot i així, demanen que “qualsevol errada o il·legalitat” sigui “esmenada el més aviat possible” perquè tindria una gran afectació per bona part de la societat haver de fer una modificació un cop s’hagi començat el curs.

El calendari va encendre l’espurna per les protestes

Precisament l’anunci de l’avançament del curs escolar que va fer el conseller Josep Gonzàlez Cambray davant la premsa sense haver informat amb prou antel·lació els directors dels centres educatius va encendre la flama de les protestes dels professors, que ja fa tres mesos que duren. La primera acció que van dur a terme va ser l’ocupació de la seu d’Educació. Un cop es va veure que el departament no cediria, els sindicats van convocar cinc dies de vaga el mes de març i posteriorment al maig en van convocar més per finals de mes i per al juny. De fet, aquest dijous han acabat les protestes amb una manifestació amb menys força que les anteriors, però els sindicats continuen amenaçant amb un setembre “caòtic” en cas que el departament no cedeixi, com a mínim, en la reducció de l’hora lectiva per tots els docents.