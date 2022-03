Els vehicles més contaminants tenen els dies comptats a Catalunya. La Generalitat i els ajuntaments han anunciat que les Zones de Baixes Emissions (ZBE) s’implantaran a tots els municipis de Catalunya de més de 20.000 habitants abans del 2025. Es tracta d’una mesura similar a la que ja funciona a Barcelona des de fa uns anys i que fins ara només s’estava estudiant a l’àrea metropolitana.

L’acord entre el Govern i els ajuntaments és molt més ambiciós que el que demana la legislació estatal i europea. Segons la normativa espanyola, tots els municipis de més de 50.000 habitants i els de més de 20.000 que registrin nivells d’emissions per sobre del que permeten les directives europees estan obligats a implantar una Zona de Baixes Emissions. Però a Catalunya seran tots els municipis de més de 20.000 habitants el qui l’hauran de posar en marxa independentment dels nivells de contaminació.

Tot i això, els plans de la Generalitat preveuen una aplicació gradual de les ZBE. Entre el 2023 i el 2024 tots els municipis afectats hauran d’establir els àmbits d’aplicació i a partir del 2025 s’aplicaran de forma efectiva.

Una sortida de la ronda de Dalt de Barcelona, amb el cartell de Zona de Baixes Emissions / ACN – Elisenda Rosanas

Barcelona marca el camí

La ciutat de Barcelona ha estat pionera en l’aplicació d’una Zona de Baixes Emissions, que enguany ja s’està ampliant a diverses ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El vicepresident de Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda, va avançar a finals de l’any passat que la intenció del govern metropolità era tenir una ZBE a “tota la primera corona metropolitana”. Sant Cugat del Vallès i Sant Joan Despí són les ciutats que ho tenen més avançat, però la mesura també arribarà a Badalona, Santa Coloma, Castelldefels, Viladecans, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

L’Ajuntament de Barcelona ja vol anar un pas més enllà i estudia ampliar els cotxes que no podran circular per la ZBE, tot i que la proximitat de les eleccions municipals fa pensar que no hi haurà cap anunci concret com a mínim fins a finals del 2023, ja que es tracta d’una mesura molt polèmica.