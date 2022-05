Catalunya supera el miler d’ingressats per Covid

Catalunya ha tornat a superar el miler d’hospitalitzats per Covid, amb 1.002 pacients. Això suposa un increment de 19 persones als centres hospitalaris catalans, que tot i així asseguren que aquest no és l’inici de la setena onada perquè els casos que els estan arribant no han augmentat en gravetat. Tot i que encara no s’hagin encès les alarmes aquest increment de pacients és una mala notícia, com també ho és que hi hagi dos pacients més a les Unitats de Cures Intensives des del passat divendres. Actualment hi ha 33 crítics als hospitals catalans. A més, en l’últim interval hi havia 971 persones ingressades a l’hospital, una xifra molt més alta que la de la setmana del 23 al 29 d’abril, quan n’hi havia 855.

Incidència en augment després de Setmana Santa i Sant Jordi

Pel que fa a la incidència, Salut ha notificat 7.728 nous casos, tot i que podrien ser-ne molts més donat que ja no es fan tests a tota la població sinó únicament a les persones vulnerables o de risc. En aquest sentit, la velocitat de transmissió, l’Rt, ha pujat a 1,19, és a dir, una centèsima més. El risc de rebrot també continua el seu camí en alça, fins als 385, el que suposa un increment de 30 punts. L’última setmana han donat positiu el 19,11% de les proves i la mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 57,63 anys. Cal recordar que Salut fa servir un sistema sentinella pel qual només es notifiquen les dades dos cops a la setmana.

El nombre de morts s’enfila ja fins als 27.216, és a dir, 26 més des d’aquest divendres. Entre el 30 d’abril i el 6 de maig s’han declarat 48 morts, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 50. En total, des de l’inici de la pandèmia han mort a les residències 9.954 persones.