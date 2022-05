Catalunya, pionera en la vacunació dels nens contra el virus del papil·loma

Catalunya ha estat pionera a l’estat espanyol en decidir incloure la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) al calendari de vacunació escolar dels nois de sisè de primària. A partir del pròxim curs no seran només les noies les que es vacunin per protegir-se d’aquest virus que produeix un 90% dels càncers de coll d’úter, sinó que també es protegirà els nois i es contribuirà així a una menor expansió del virus. Un 90% de les persones s’infecten amb aquest virus al llarg de la seva vida, però la vacuna ha demostrat una gran eficàcia per evitar nous càncers en dones. Ara, la mesura també es traslladarà als nois. Amb aquesta mesura, Salut busca acostar-se a altres països d’Europa que ja ho fan, com Bèlgica i Alemanya, i garantir l’equitat entre els dos sexes.

“El virus afecta més les dones, que tenen més risc de càncer, però els nois també en tenen i és bo intentar-ho prevenir encara que sigui menys prevalent”, explica Maria Méndez, cap de pediatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol. En el cas dels homes, tot i que tenen menor probabilitat de patir malalties greus derivades d’aquest virus, poden desenvolupar càncer de penis, d’anus, de llengua o de faringe, pel que els experts consultats asseguren que és necessari començar un campanya de prevenció com aquesta.

Un nen a punt de posar-se una vacuna / EP

Canvi de paradigma

El coordinador grup de treball de vacunes de la Societat Catalana de Pediatria, Pepe Serrano, assegura que els pediatres venien demanant “feia temps” estendre la vacunació als nens. Suposa un “canvi de paradigma”, ja que originàriament la vacuna va ser concebuda com una eina per evitar el càncer de coll d’úter. “Un cop s’ha vist que els homes també pateixen càncers i que cal vacunar-los per limitar la circulació del virus s’ha fet aquest pas tan important”, explica l’expert. Serrano celebra el que ell anomena canvi de paradigma perquè una vacuna que va estar finançada amb l’objectiu de protegir les dones ara es farà servir també per la protecció dels homes i la reducció de la transmissió del virus, una reivindicació que feia temps que feien.

La metgessa del Servei de Medicina Preventiva i epidemiologia de l’Hospital Clínic Marta Aldea coincideix amb el seu col·lega de professió que és una bona notícia començar a vacunar els homes “un cop s’ha arribat a una cobertura de vacunació òptima per les dones”. “Servirà per protegir tant homes com dones malgrat que en els nois no sigui tan freqüent que es desenvolupi càncer”, explica Aldea, que assenyala que es va començar per les noies perquè el risc de malaltia associada al papil·loma és més alt en dones.

“Vacunar només les noies era una mesura econòmica”

La metge internista Mar Laya considera que la decisió de vacunar noies era una mesura “econòmica”. “Es va veure que proporcionava beneficis per tota la comunitat heterosexual perquè les noies no transmetien les soques oncogèniques en estar vacunades i es va optar per no invertir en ells”, lamenta. D’aquesta manera, només es protegia d’alguna forma el col·lectiu d’homes heterosexuals, mentre que els homosexuals quedaven desprotegits.

Els homes de menys de 26 anys que tenen sexe amb homes són un dels grups especials de vacunació a Catalunya, però molts no tenen aquesta informació, pel que un cop se la volen posar ja han estat en contacte amb el virus. “La gent no sap que si t’identifiques com a home homosexual abans dels 26 tens dret a rebre la vacuna. Mínim dos cops a la setmana faig informes favorables i ho explico a nois que m’arriben a la consulta”, explica Laya, que considera que no hi ha hagut una bona divulgació d’aquesta informació.

La vacuna contra les soques oncològiques i les berrugues genitals del virus del papil·loma humà / Pixabay

Laya assenyala que el principal problema del calendari de vacunació que hi havia fins ara i que per tant no incloïa els nois era la dificultat d’identificar-los i oferir-los accés a la vacuna abans que entressin en contacte amb el virus, que té especial incidència en el col·lectiu homosexual.

Vacuna segura i molt eficaç

Aldea subratlla que la vacuna és una “eina segura i eficaç” per evitar nous casos de papil·loma que acabin en un càncer. “No va ser molt ben acceptada inicialment, però fa molts anys que s’inclou al calendari de vacunació de les nenes i que l’experiència avala els assajos clínics que s’havien fet sobre la seva seguretat”, explica.

En aquest sentit, Serrano recorda el cas de les nenes de València, que van entrar en coma suposadament després de rebre la segona dosi de la vacuna tot i que finalment es va demostrar que no estava relacionat. “Va ser molt sonat, però totalment fals, com s’ha demostrat”, sentencia. Serrano insisteix que la vacuna és completament segura i “totalment recomanable” per la seva eficàcia. “S’ha investigat molt en la seva seguretat i malgrat la mala premsa són totalment segures i eficaces”, resol.

El coordinador de vacunes de la Societat Catalana de Pediatria: “Feia temps que demanàvem que es vacunés també els nens”

Eficaç contra les soques responsables del 90% dels càncers

La vacuna contra el virus del papil·loma humà és eficaç contra nou de les cent soques que existeixen. Això podria semblar poca cobertura, però en realitat s’han triat les soques que produeixen les malalties més greus, com el càncer. “La vacuna engloba més del 85% dels tipus de virus que produeixen càncer i més del 90% dels que causen berrugues genitals, que tampoc són massa agradables”, assenyala la cap de pediatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol. “No protegeix de tots els virus de papil·loma, però n’hi ha molts que només causen berrugues al cos”, afegeix.

Una metgessa analitza una mostra en una consulta de ginecologia / EP

“La vacuna va dirigida a dos tipus de virus del papil·loma de baix risc, els responsables de les berrugues genitals, i set d’alt risc, els que poden causar càncer”, apunta en aquest sentit l’epidemiòloga Marta Aldea.

El preservatiu continuarà sent necessari

Una de les preocupacions que han sorgit després d’aquest anunci de Salut és si podria desincentivar l’ús del preservatiu, com passa en alguns cercles amb la Profilaxis de Prexposició (PrEP) per evitar contagiar-se de la sida. Serrano considera que no té res a veure, perquè malgrat que hi hagi una vacuna per al papil·loma no n’hi ha per a altres malalties de transmissió sexual com la gonorrea o la sífilis. “No crec que sabent que es poden agafar malalties tan greus es deixin d’utilitzar preservatius”, tot i admetre que l’ús de condons només evita el virus del papil·loma humà en un 60%.

Méndez assenyala que precisament perquè el preservatiu no elimina del tot la transmissió del virus és important vacunar tant els nens com les nenes de sisè de primària, ja que cal fer-ho abans de començar a mantenir relacions sexuals. En el mateix sentit, Aldea apunta que ja fa una dècada que s’ha començat a vacunar les noies i no s’ha demostrat que això hagi desincentivat l’ús del preservatiu. “Molts cops passa el contrari, les persones menys preocupades per la seva salut i que per tant no es vacunen són les que tampoc utilitzen el preservatiu, i les que sí que se’n preocupen continuen cuidant-se”, resol.