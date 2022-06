Catalunya activa la vigilància del virus del Nil Occidental

Catalunya ha activat la vigilància del virus del Nil Occidental a tres comarques del país. Les pluges de les últimes setmanes i les altes temperatures fan preveure un augment de mosquits aquest estiu, per la qual cosa les autoritats sanitàries han activat els protocols per fer un seguiment de la malaltia a l’Alt i el Baix Camp i a Segrià. Segons els experts, la febre del Nil Occidental acostuma a causar els mateixos símptomes que una grip d’estiu, tot i que en alguns casos pot arribar a ser mortal.

Els mosquits infectats amb el virus piquen a persones i cavalls. La majoria d’infectats solen ser asimptomàtics, segons ha explicat a TV3 Jordi Figuerola, investigador de l’estació biològica de Doñana del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), tot i que en un 1% dels casos poden ser mortals. “El problema és aquest menys de l’1% que pot desenvolupar encefalitis, meningoencefalitis i que pot acabar amb la mort“.

Brots del virus del Nil Occidental a Andalusia

El 2020 hi va haver un brot del virus del Nil Occidental a Andalusia que va provocar 77 casos, dels quals vuit van morir. El 2021 hi va haver un segon brot, menys greu, amb sis persones infectades i un mort. A Catalunya, l’estiu passat es van detectar diversos mosquits que portaven la malaltia a Riudoms, al Baix Camp després que en una hípica de la zona es produís almenys un cas en un cavall.

Els mosquits són els principals transmissors de la febre del Nil / ACN

El servei de Prevenció en Salut Animal del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el departament de Salut i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han activat els protocols de vigilància per fer un seguiment preventiu de la malaltia.

Les zones de vigilància de la febre del Nil Occidental

“El virus del Nil occidental l’hem detectat a la província de Tarragona, a les comarques de l’Alt i el Baix Camp, i a la província de Lleida, al Segrià. Per tant, són zones d’especial vigilància. Es transmet majoritàriament pel mosquit comú, s’anomena Culex pipiens, que és el mosquit que tenim aquí des de fa molts i molts anys“, afirma a TV3 la investigadora de l’IRTA-CReSA, Núria Busquets. Segons els experts, la transmissió de la malaltia pot arribar a llargues distàncies a través dels ocells, que incuben el virus durant una setmana, per la qual cosa tenen temps per canviar de zona.