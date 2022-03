Catalunya ja té menys de 1.000 ingressats per Covid

La pressió hospitalària és, sense dubte, l’indicador que més ha variat des del final de la sisena onada de Covid. Aquest diumenge s’ha arribat a una xifra d’ingressats molt esperada per les autoritats, ja per sota de 1.000. A hores d’ara hi ha 985 hospitalitzats per Covid al país, el que suposa una reducció de 57 pacients en només 24 hores. En paral·lel, també millora la situació de les Unitats Cures Intensives. Hi ha quatre crítics menys que en el darrer balanç del departament, i això situa la xifra de pacients a les UCI en 134.

Els contagis també s’han reduït considerablement en les darreres setmanes. Els nous casos que ha confirmat el departament aquest diumenge han estat 1.166, tot i que podrien ser una mica més per l’efecte cap de setmana, quan la gent va menys al metge. Aquests 1.166 s’han sumat al recompte total de casos de la pandèmia i l’han elevat a 2.372.974 des del començament de la pandèmia, fa exactament dos anys. En motiu dels dos anys de pandèmia hem entrevistat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que urgeix a tornar a la normalitat i pretén deixar de comptar els casos a l’abril.

L’Rt, de 7.000 a 600

Pel que fa a la resta d’indicadors que Salut mira per analitzar l’evolució epidemiològica, que titllen d'”estable”, el risc de rebrot també és un dels que més ha millorat. En el pitjor moment de la pandèmia l’Rt va assolir el rècord de 7.000 punts, mentre que el recomanat és no superar els 250. Ara, continua disminuint poc a poc i ja es situa en 614 després d’una baixada de 29 punts en les darreres 24 hores. L’11,27% de les proves realitzades ha donat positiu en l’última setmana, el que també suposa una millora respecte el darrer interval. La incidència a 7 dies, a més, ha baixat de 319,61 a 305,42.

Pel que fa a les morts, Salut no n’ha notificat cap en les darreres 24 hores i la xifra es manté, per tant, en 26.746 defuncions en tota la pandèmia.