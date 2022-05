Carta de 300 directors a Cambray per queixar-se de la manca de suport

El Departament d’Educació es troba cada cop més al límit. Aquest diari ha tingut accés a la carta que 300 directors de centres educatius catalans han fet arribar al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, on carreguen contra la conselleria per la falta de recursos humans i econòmics que posen el sistema públic “en risc de col·lapse”. “Calen més recursos humans i econòmics i que entre centres i Departament hi hagi una comunicació i confiança”, avisen en aquesta missiva on també asseguren estar “cansats” d'”entomar situacions complicades” sense la “complicitat” de la conselleria. Per tot això demanen una reunió amb Cambray i avisen: “Si no és el cas farem sentir la nostra veu”.

Els directors no concreten si els seus centres s’adheriran a la vaga convocada per aquest dimecres 25 de maig, però tot fa semblar que sí ja que les reivindicacions que recullen a la carta són exactament les mateixes que les dels sindicats. Una d’elles és el desplegament del decret d’Inclusiva per poder “atendre totes les criatures”. Els directors lamenten que troben a faltar recursos “humans, materials i formació docent” per tal que el sistema sigui realment inclusiu. En aquest sentit, també reclamen la recuperació de l’hora lectiva per a tots els docents -la principal demanda dels sindicats per desconvocar la vaga i arribar a un acord-, el que suposaria 23 hores lectives a primària i 18 a la secundària. Els directors adverteixen que la “manca de recursos humans” amenaça la qualitat educativa i reclamen recuperar les condicions prèvies a les retallades.

Els sindicats a les portes de la seu d’Educació després d’una manifestació / EP

Carreguen contra el canvi de calendari i els nous currículums

Els directors que han signat aquesta carta també coincideixen amb els sindicats en les afectacions que tindrà el canvi de calendari de curs escolar als centres educatius. “Ens genera neguits pel que suposa la planificació i organització del curs”, assenyalen tot i que el Departament insisteix que ja ha desplegat tota la normativa per tal que els nomenaments es facin al juny i ha establert que els cinc primers dies de juliol els docents hagin d’anar als centres presencialment. Segons la conselleria això permetrà la preparació del curs durant l’estiu per tal de poder començar el 5 de setembre. Els directors d’aquests 300 centres mantenen els seus dubtes sobre “tenir la plantilla completament assignada el mes de juny”.

També carreguen contra els nous currículums -tot i que en part venen obligats pels canvis en la LOMLOE– perquè consideren que, sobretot a l’ESO, són un “canvi profund” que no deixa temps al “debat pedagògic”. Els nous currículums impliquen un canvi substancial: passar de la memorització de continguts a un aprenentatge per competències. El Món va visitar recentment un centre que ja aplica aquesta manera d’ensenyar, que podria estendre’s a tota Catalunya.

Per últim, les direccions denuncien estar “desinformades” sobre com han d’actuar davant la demanda del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’aplicar forçosament el 25% de castellà a totes les escoles de Catalunya. Per això reclamen a la conselleria instruccions clares com les que Cambray va assegurar que donaria quan es va conèixer la interlocutòria del tribunal.

“Sempre ens assabentem dels canvis per la premsa”

Les direccions dels centres educatius que han signat aquesta carta recorden que han deixat “de banda” la vida “personal” per gestionar la Covid amb un “compromís de lideratge pedagògic i impuls de la transformació educativa” i asseguren estar “cansats”. A això es suma, denuncien, la manera com se’ls han comunicat els canvis. “Sempre ens n’assabentem per la premsa”, lamenten abans de titllar la manera de fer de la conselleria de “menyspreu” a la feina dels centres educatius i en general a tota la comunitat educativa.