Cambray insisteix que el nou decret fa impossible aplicar la sentència

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha insistit que la sentència del 25% de castellà i la interlocutòria que n’activa l’execució forçosa és una “aberració pedagògica i judicial” perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya “s’extralimita de les seves funcions”. Per això, des de l’esmorzar informatiu del Nueva Economía Fórum a l’Hotel Palace de Barcelona, ha assegurat que lluitaran “amb totes les eines” per buscar el màxim consens i protegir el català a les escoles, on el català també està perdent terreny. Cambray ha insistit que el nou marc normatiu evidencia que la conselleria ha garantit la protecció jurídica de les direccions perquè els responsables de validar els projectes lingüístics seran els inspectors del departament. El conseller també ha reiterat que el decret llei no permet aplicar percentatges a cap escola del país, pel que és impossible aplicar la sentència.

Instruccions que blinden els equips directius

“Els projectes lingüístics han d’aterrar i ser una realitat”, ha dit després d’explicar el funcionament del qüestionari que Educació ha enviat a les direccions perquè validin el seu projecte lingüístic. El conseller ha volgut subratllar que cap mestre podrà escollir la llengua en la qual imparteix la classe, sinó que anirà marcada pel projecte lingüístic del centre, que es basarà en la realitat sociolingüística de l’escola. “Deixem els tribunals fora de les aules i confiem en els nostres mestres”, ha insistit. El conseller ha afegit que la solució a les “ingerències judicials” i a altres problemes del país és la independència.

Sobre les “transformacions” que ha començat el departament, Cambray ha insistit que s’han fet passos molt importants, com ara lluitar contra la segregació escolar, reduir les ràtios a infantil 3, millorar la salut del català a les escoles amb un pla d’impuls de la llengua i l’aplicació dels nous currículums que basen l’ensenyament en les competències.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, presenta les instruccions als centres per la sentència del 25% | ACN

Retrets velats en la guerra amb els sindicats

Acompanyat pel president d’ERC, Oriol Junqueras, la portaveu republicana, Marta Vilalta, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, entre d’altres, Cambray ha llençat un retret als sindicats en assegurar que quan es fa un canvi al sistema educatiu sempre hi ha “soroll” i “resistències al canvi”. El Govern republicà, ha insistit, ve a fer una “revolució ambiciosa” i ha d’iniciar el camí “encara que no es donin els millors horitzons”.

Una d’aquestes revolucions que ha citat el conseller és l’avançament del curs escolar al setembre. Cambray ha admès que aquesta mesura ha estat el “detonant del soroll” però ha insistit que és un canvi bo per l’alumnat perquè “redueix la desconnexió de l’estiu” i especialment favorable per a l’alumnat vulnerable, que no té accés a les activitats extraescolars de la primera quinzena de setembre. El conseller també ha assegurat que aquesta mesura no afecta els drets laborals dels treballadors, mentre que els sindicats consideren que sí que afecta els drets dels professors i insisteixen que no hi ha temps per preparar el nou curs.

El conseller ha assegurat entendre el “malestar” dels sindicats després de dos anys de pandèmia i després de deu anys de retallades que no s’han revertit, però ha insistit que no es pot donar resposta a tots els “reptes” del sistema educatiu alhora. “Demanem que seguin i vinguin a trobar un acord”, ha demanat Cambray abans de dir que la conselleria donarà resposta a 7 de les 14 reivindicacions dels sindicats en el curs 2022-2023. “Qui marca les polítiques educatives és el departament d’Educació”, ha recordat abans de puntualitzar que no eliminaran el decret de plantilles, continuarà l’avançament del calendari escolar i s’avançarà cap al 6% del PIB per a l’ensenyament a poc a poc. “Tot no es pot fer alhora. Calendaritzem-ho i fem-ho”, ha conclòs.