Cabrera d’Anoia reclama a l’ACA que acceleri les subvencions als ens locals

Des del passat 12 de maig Cabrera d’Anoia pateix restriccions de consum a causa d’una reducció significativa del nivell d’aigua de l‘únic pou que actualment està en funcionament en aquest municipi. El municipi té una única font d’abastament d’aigua que és l’aqüífer Carme Capellades i la capta a través d’un camp de pous situat a la zona del Castell de Cabrera.

Des del 2019, l’Ajuntament de la població ha presentat projectes per optar a diverses subvencions per substituir la canonada en alta doncs aquesta ha arribat a la fi de la seva vida útil i en els darrers anys el nombre d’avaries s’ha triplicat. En un context d’escassetat hídrica i amb un aqüífer fortament tensionat, l’Ajuntament ha intentat obtenir finançament de les diverses línies d’ajuts que ha llençat el Govern català però no ha estat beneficiari de cap d’elles.

En el darrer any, l’Ajuntament ha renovat un tram de 685 metres de canonada com a inversió de la concessionària i ha instal·lat diversos trams de canonada provisionals que sumen un total d’1,4 km per evitar les pèrdues d’aigua. Tanmateix, aquestes mesures no han estat suficients perquè el nivell de l’únic pou en actiu ha mantingut una tendència a la baixa en els nivells d’aigua fins a situar-se en mínims històrics.

El passat 12 de maig l’Ajuntament va haver de decretar restriccions de consum a causa d’una reducció significativa dels cabals disponibles. Unes restriccions de consum que es van ampliar només una setmana després davant l’estat agònic del pou. Ara mateix, els veïns i veïnes de la població només tenen aigua de les 11 del matí a les 5 de la tarda. Tot això malgrat els tres camions cisterna que cada dia omplen els dipòsits del poble per complementar la manca de recurs del pou. En total, aquests camions aporten entre 280 i 320 metres cúbics. En paral·lel, des del 19 de maig hi ha un punt de subministrament d’aigua a Can Ros, al costat del local social, per tal que la ciutadania pugui abastir-se d’aigua mentre duren els talls.

L’Ajuntament va convocar un Ple extraordinari el dia 24 de maig en què es va aprovar la construcció d’un nou pou i la renovació de la canonada en alta. Però la situació al municipi és crítica i les ajudes no arriben. Per aquest motiu el municipi reclama a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que acceleri l’arribada del finançament i la connexió de Cabrera d’Anoia a la xarxa d’ATL, doncs és la solució que permetrà garantir la disponibilitat d’aigua a uns veïns i veïnes que no saben fins quan no tornaran a viure una situació de normalitat. Mentrestant s’hauran de conformar amb solucions provisionals que tampoc els fan sentir esperançats en què puguin obrir l’aixeta i tenir aigua de forma ininterrompuda.