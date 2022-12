El ‘boom’ de l’escape room el consolida com un dels regals més populars

El boom dels escape room no té final. Malgrat que fa anys que n’hi ha i cada vegada són més coneguts, la seva fama continua escampant-se i ha fet que siguin un dels regals més freqüents en aquestes festes. N’hi ha de temàtiques molt diverses, però els més populars són els de por. Aquestes aventures tenen èxit perquè aconsegueixen que les persones que les viuen se sentin en una altra realitat i es concentrin en aconseguir els objectius proposats d’una manera divertida i en col·laboració amb els seus familiars o amics.

Els escape room fa temps que existeixen, però ara mateix estan en el cim del seu èxit. Els va crear al Japó ara fa quinze anys, el 2007, el guionista d’anime Takao Kato. En aquell moment no sabia que la seva idea s’acabaria important arreu d’Europa i es convertiria en un regal molt desitjat en les festes de Nadal. El primer país on es va exportar aquesta idea va ser la Xina, que actualment és el país on més empreses es dediquen als escape room. Posteriorment es va estendre per Europa arribant també a Catalunya, on n’hi ha centenars.

La clau de l’èxit: participar a l’aventura

Una de les claus de l’èxit dels escape room és que et permeten viure l’aventura en la pròpia pell. És molt diferent participar en una aventura que veure-la al cinema o al teatre, i és això el que fa que siguin molt populars. Quan es fa un escape room es comparteix l’experiència amb la família o els amics i es creen vincles per resoldre el misteri conjuntament.

La psicologia demostra que gràcies a experiències d’aquest tipus s’estableixen relacions d’interdependència entre les persones que hi participen. Un d’ells s’erigeix com a líder i dicta el que s’ha de fer per resoldre el misteri i aconseguir l’objectiu. Es construeix un equip i la resta de participants posen al servei del grup les seves habilitats per aconseguir sortir de l’habitació gràcies al treball en equip. Aquests avantatges fan que moltes empreses optin per aquesta experiència per unir equips de feina i que les relacions entre els treballadors millorin. Algunes de les empreses més conegudes que organitzen escape room pels seus empleats són Netflix, Pizza Hut, Facebook i Google.

A banda, aquest tipus d’experiències fan pujar l’adrenalina perquè el cos té una sensació de perill. Aquesta hormona permet prendre millors decisions i fa que l’experiència sigui divertida, excitant i memorable. A banda de l’adrenalina, també pugen els nivells d’eufòria i per tant de dopamina, l’hormona de la felicitat. Això explica el seu èxit i dona arguments per regalar una experiència d’aquest tipus aquest Nadal.

Un escape room vist des de dins / EP

El públic objectiu s’eixampla

El públic objectiu dels escape room tradicionalment han estat els millenials, és a dir, els joves d’entre 20 i 30 anys. Ara bé, la tecnologia que cada vegada s’aplica més a aquestes experiències ha fet que es creïn nous escenaris on allò irreal és cada cop més palpable. Això atrau persones de franges d’edat molt més àmplies que tenen ganes de viure una experiència memorable i posar el seu intel·lecte i habilitats físiques al servei de l’equip per aconseguir sobreviure i sortir de l’habitació. Aquest aspecte és una de les claus per les quals s’ha produït aquest ‘boom’ d’escape room arreu del món.

Els 10 escape room més populars de Catalunya

El gran èxit d’aquestes experiències ha fet que sorgeixin molts escape room de diferents temàtiques arreu del nostre país. N’hi ha centenars, però els deu millors del rànquing que s’ha actualitzat aquest any són els següents: