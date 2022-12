Bases legals de participació en el sorteig de bitllets de La Grossa de Cap d’Any 2022

Primera – Àmbit objectiu

Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat) organitza la promoció comercial “El Món” t’apropa a La Grossa de Cap d’ Any, amb la finalitat d’obsequiar a cadascun dels 15 guanyadors d’aquesta promoció amb un bitllet del número 01714 de la loteria de La Grossa de La Grossa de Cap d’ Any 2022.

Els premiats d’aquest sorteig podrien guanyar dos-cents mil euros (200.000€) en el cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig de La Grossa de Cap d’Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2022.

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que facin un comentari a la pàgina oficial del sorteig de Facebook i d’Instagram del Món, mencionant dues persones:

https://www.facebook.com/elmondiari

https://www.instagram.com/elmondiari/

El registre dels participants es farà mitjançant l’eina Easypromos.

Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook i d’Instagram autèntic i ser seguidors de les pàgines de Facebook i d’Instagram del Món.

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 12 de desembre a les 12 h i 16 de desembre a les 12 h, ambdós inclosos, de 2022.

Tercera – Sorteig

El sorteig es realitzarà el 16 de desembre de 2022 mitjançant l’eina Easypromos. Els participants hauran de comprovar, fins al dia 23 a les 15 h, si són guanyadors mitjançant l’enllaç que es publicarà a les xarxes socials i al web d’El Món.

Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de declarar desert el premi d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa.

Quarta – Premi

Cadascun dels participants que resultin guanyadors del sorteig que es realitzarà el 16 de desembre de 2022 obtindran 1 bitllet de La Grossa de Cap d’ Any del número 01714.

El premi és personal i intransferible.

Els guanyadors seran contactats per missatge privat del Facebook o de l’Instagram del Món per recollir el bitllet per la redacció d’El Món, Passeig de Gràcia 16, 1r 3a, en horari de 10 h a 14 h, fins al dia 28 de desembre a les 14 h.

En cas de no poder passar la persona guanyadora, podrà venir a recollir el número un representant amb paper signat per la persona guanyadora i/o núm. DNI.

Cinquena – Condicions i límits de participació

No poden participar en aquesta promoció:

• Persones menors d’edat.

• Personal adscrit a l’Editora Singular Digital 2GR SL

• Personal adscrit a entitats col·laboradores de l’Editora Singular Digital 2GR SL

• Persones relacionades professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la

publicitat d’aquesta.

Les persones que desitgin participar a través de Facebook i d’Instagram han de facilitar a Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món un perfil d’usuari actiu i real de Facebook i d’Instagram amb el qual se’ls pugui identificar.

https://www.facebook.com/elmondiari

https://www.instagram.com/elmondiari/

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present promoció comercial.

Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta promoció podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat mitjançant escrit adreçat a Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona).

Setena – Xarxa de comunicacions

Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquesta.

Vuitena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de l’aplicació Easypromos que estarà allotjada al Facebook i a l’Instagram d’El Món. Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook i d’Instagram les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.