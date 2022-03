Deu raons per participar a la Barcelona Wine Week 2022

La Barcelona Wine Week torna aquest 2022 –del 4 d’abril al dia 6– al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. La primera edició va ser el febrer del 2020 i ja aquell any va ser un èxit com a gran aparador d’un sector en creixement constant a Catalunya. La nova edició de la BWW posarà el focus en el negoci internacional i en la sostenibilitat i la digitalització com a grans tendències de futur. La cita és molt esperada pels cellers, els enòlegs, els sommeliers i la resta de professionals vinculats al sector, el gran col·lectiu al qual s’adreça aquest saló. Tenen moltes raons per participar-hi, però en desataquen deu:

1. S’hi trobaran 650 cellers de tot l’estat

La primera dada contundent de la Barcelona Wine Week 2022 és que hi haurà ple total de l’espai expositiu, el palau número 8 del recinte de Montjuïc. S’hi trobaran amb uns 650 cellers i més de 60 Denominacions d’Origen Protegides de l’estat espanyol. Seran ​​10.000 m2 de superfície expositiva neta, amb un increment d’un 20% del nombre de cellers participants i un 50% la presència de segells de qualitat. S’aposta per la diversitat geogràfica i varietal del vi de l’estat, vertebrada principalment per territoris.

2. BWW Lands, gran presència de les Denominacions d’Origen Protegides

L’àrea BWW Lands creix un 30% respecte a la primera edició i hi haurà bona part de les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) estatals. Les que tindran més cellers representats seran grans segells de prestigi, com ara DOQ Priorat, DO Cava, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Terra Alta, DO Jumilla, DO Navarra, DO Ribera del Duero, DO Rueda, DOQ Rioja. En aquest espai hi haurà tant grans marques històriques consolidades i amb gran volum de producció –com ara Familia Torres, Bodegas Pinord, Abadal, Grupo Enate i José Pariente, entre d’altres– com petits cellers que fan vins d’autor de molta qualitat. Tots estaran a l’abast dels professionals que visitin la BWW 2022.

L’àrea de la BWW Lands comptarà amb totes les DO catalanes. Imatges de l’edició del febrer del 2020 de la Barcelona Wine Week / Cedida

3. BWW Brands, les marques més emblemàtiques

Un altre espai clau dins de la Barcelona Wine Week serà BWW Brands, on es podran trobar algunes de les marques vinícoles més emblemàtiques i reconegudes: Perelada, Freixenet, Protos i Marqués de l’Atrio són alguns dels grans cellers que s’estrenaran com a expositors del saló. I repeteixen la seva participació altres grans, com Araex, Juvé&Camps, Matarromera, Bodegas Manzanos, Iguazú Vinos i Vermuts Miró, entre d’altres. A més a més, en aquest espau hi haurà també empreses que ofereixen equips, accessoris i serveis per al sector del vi.

4. Empenta internacional: 350 compradors internacionals

Un dels objectius fonamentals de l’edició 2022 de la Barcelona Wine Week és aprofundir en la vocació internacional d’aquesta fira per contribuir a la reactivació del mercat del vi posant l’accent a potenciar encara més l’exportació, que és un camí que s’ha eixamplat els darrers anys però on encara hi ha molt terreny per córrer, ja que la qualitat dels vins catalans i de l’estat espanyol està a l’altura dels estàndards mundials més alts.

Per això, mitjançant el programa d’invitacions Hosted Buyers, l’organització del saló convida per reunir-se amb els expositors prop de 350 compradors internacionals de vi procedents de 40 països, principalment d’Europa, Llatinoamèrica i Amèrica del Nord. Són grans prescriptors d’empreses distribuïdores, importadores i cadenes de supermercats, les empreses expositores podran mantenir fins a 4.000 reunions de negocis amb aquests visitants, que representen una gran oportunitat de negoci en el terreny de l’exportació. A més a més, hi haurà també convidats 1.300 compradors de l’estat, de grans cadenes de distribució però també del retail i de punts de venda molt especialitzats, amb una gran capacitat de prescripció entre els seus clients. I, a banda d’aquests compradors convidats expressament per l’organització, n’hi haurà molts més que hi assistiran pel seu compte. Per tant, milers de compradors visitaran en total la fira Barcelona Wine Week.

5. La sostenibilitat, protagonista de les ponències i tastos

A la BWWhub, hi haurà prop de 80 experts que faran més de 30 sessions orientades a potenciar les experiències formatives i sensorials lligades al vi, algunes de les quals també estaran enfocades al negoci. Els Master of Wine Pedro Ballesteros i Sarah Jane Evans; els cellerers Miguel A. i Mireia Torres, Carlos Moro, Mauricio González Gordon i Núria Altés; els sommeliers Ferran Centelles i Giorgia Scaramella i el catedràtic en viticultura de la Universitat de La Rioja, Fernando Martínez de Toda, entre d’altres, debatran sobre sostenibilitat al món del vi i participaran en tasts i ponències. Les varietats autòctones com a referents d’una viticultura sostenible seran l’eix principal de gran part d’aquestes activitats.

Una conferència de la BBW Hub en l’edició del 2020

6. Enoturisme i digitalització

L’enoturisme 4.0, la digitalització, la innovació i les oportunitats de negoci seran altres temes centrals de les sessions programades a la BWWHub, en què intervindran reconeguts experts com el president de Chartier World LAB Barcelona, ​​François Chartier; el Màster of Wine Frank Smulders; els autors de guies José Peñín, Andrés Proensa i Lluís Tolosa; els sommeliers María José Huertas i Zoltan Nagy; i el director general de l’Observatori Espanyol del Mercat del Vi, Rafael del Rey.

7. El vi i la restauració: els maridatges

Així mateix, BWWGastronomy serà l’espai on es posarà en valor el vi a la restauració a través de les seves propostes de maridatges: se serviran un total de 27 referències de vins –entre els quals hi haurà blancs, negres, rosats, escumosos i dolços–, que maridaran amb els seus respectius 27 plats. Cadascun dels tres dies de saló es proposaran nou maridatges diferents.

8. Una barra per tastar 47 varietats de vi

La cirereta de la visita a la segona edició serà que tots els assistents al saló podran gaudir del Wine Tasting Journey / Hidden grapes, una barra de vins de 47 varietats autòctones minoritàries, algunes de les quals seran tan curioses i poc conegudes com la garnatxa peluda, el tortosí, la bruñal, la caiño blanc, la mizanchoi la moneu. És a dir, serà el moment de relaxar-se i descobrir meravelles per al paladar- En aquest ampli espai d’autotastos es podran tastar 57 referències acuradament seleccionades de petites produccions, moltes de les quals són difícils de trobar al mercat.

9. BWW Likes the City: la fira impregna la ciutat

Paral·lelament, de l’1 al 8 d’abril, el programa BWW Likes the City permetrà que el saló BWW vagi més enllà del recinte firal i dels tres dies estrictes de fira, i involucrarà diversos establiments de restauració, hostaleria, botigues especialitzades i espais culturals repartits per la ciutat de Barcelona. Durant 8 dies, aquests aprofundiran en la ja habitual complicitat amb el món del vi amb tastos, maridatges i altres experiències. En aquest cas, a més, no només hi tindran accés els professionals que visitin la fira, sinó també als ciutadans interessats en la cultura vinícola, que a Catalunya són cada dia més.

Alguns dels establiments i centres culturals que s’han adherit a aquesta iniciativa són l’Hotel Mandarin Oriental, MOCO Museum, Bar Treze, Lapso Studios i Restaurant Colella. A més, en el marc de BWW Likes the CIty tindrà lloc l’acte de lliurament dels Barcelona Rosé International Bubbles Awards i la celebració de la G-Night, la gran festa de la garnatxa.

10. La millor ocasió per tornar al ‘networking’ presencial

Tot aquest programa i els grans noms que estaran presents a la segona edició de la BWW fa preveure que serà una edició que serà una cita fonamental per tornar a les trobades presencials en el món del vi. Serà una de les primeres trobades a nivell europeu en què el sector podrà tornar al networking cara a cara, en un escenari en què els compradors seran internacionals i els expositors seran de l’estat.

Aquestes circumstàncies, permetran a aquest saló fer un salt i consolidar-se en el moment més oportú. “Som davant d’una gran edició que ha rebut el suport d’empreses vitivinícoles, segells de qualitat i institucions del sector. Reunirem la major oferta de vins de qualitat a Espanya amb l’objectiu de fomentar el negoci i l’obertura de nous mercats, i ajudar així un sector en un moment clau per abordar els seus grans reptes i oportunitats de futur”, assegura Javier Pagés, president de BWW i de la DO Cava.

