La Barbie calça sabates catalanes: aquesta és la marca i el preu

El fenomen Barbie està beneficiant a molta gent més enllà dels mateixos productors, actors i a la directora de la pel·lícula. Moltes marques de roba i sabates intenten aprofitar-se d’aquest furor de Barbie i fan publicitat utilitzant la famosa nina o el seu color rosa característic. També és el cas d’una marca catalana de sabates que s’ha sabut aprofitar d’aquest èxit des del començament. Surten en primer pla a la pel·lícula, ja que la mateixa protagonista, la Barbie Margot Robbie les duu posades.

Es tracta de la famosa marca Castañer, que ha aconseguit que les seves icòniques espardenyes apareguin a la pel·lícula més taquillera de l’any més d’una vegada. De fet, també apareixen en alguns dels pòsters publicitaris que han vist milions de persones a tot el món. El model que surt a la pel·lícula es diu Chairita, tot i que donat l’èxit en vendes propiciat per la pel·lícula es podria passar a dir Barbie. El model és de color rosa -com no podia ser d’una altra manera- tant a la cinta com a la part davantera i a la sivella i té una falca de 80 mil·límetres.

El model que ho està petant gràcies a Margot Robbie i la seva Barbie té un preu de 118 euros i es porta fabricant i venent des de fa més de cent anys. Així, el model sempre ha estat exitós i s’ha mantingut a la venda durant un segle, però mai hi havia hagut tant furor per unes sabates d’aquesta marca com ara que són les espardenyes de Barbie.

Fotograma de la pel·lícula ‘Barbie’

Castañer, la sabata que triomfa entre les famoses

Aquesta marca, a més, triomfa entre les famoses des de fa dècades. La reina espanyola Letícia porta diversos models de Castañer als seus actes protocol·laris i altres membres de la reialesa, en aquest cas de l’anglesa, també els han exhibit. És el cas de Meghan Markle, actriu estatunidenca i dona del príncep Harry, i de Kate Middleton.