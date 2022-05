Baixa per regla dolorosa i avortament lliure: la nova llei del govern espanyol

El govern espanyol està a punt d’aprovar la futura llei d’avortament, que probablement rebrà llum verda el pròxim dimarts. Les principals novetats són les baixes laborals de tres dies per regles doloroses, l’eliminació de l’IVA als productes menstruals i l’avortament garantit per a totes les dones més grans de 16 anys fins les 14 setmanes d’embaràs, segons ha avançat la Cadena SER.

L’IVA -que ara és del 10% per aquests productes- s’eliminarà de compreses, tampons i altres productes menstruals i la seguretat social es farà càrrec del preu dels anticonceptius hormonals i la píndola del dia després. A més, aquests productes es distribuiran de forma gratuïta als instituts durant les campanyes d’educació sexual. Els instituts hauran de garantir que tenen compreses i tampons per les seves alumnes.

En paral·lel, per avançar en la igualtat de les dones, el govern espanyol crearà un permís remunerat prenatal a partir de la setmana 36 sense necessitat que un metge certifiqui que l’embaràs és de risc. Així, les dones que ho necessitin podran descansar les últimes setmanes de l’embaràs sense que això afecti la seva baixa de maternitat.

Tampons / Pixabay

Avortament fins a la setmana 14 d’embaràs

Una de les parts més polèmiques per als antiavortistes serà la possibilitat que les noies de més de 16 anys interrompin l’embaràs sense necessitar autorització dels seus pares. Actualment el necessiten perquè el ministre de Justícia del PP Alberto Ruiz-Gallardón així ho va decidir. Aquest canvi és un gran pas cap a la igualtat i per a garantir els drets de les dones a l’estat espanyol.

A partir d’ara totes les dones més grans de 16 anys podran avortar lliurement a un hospital públic, perquè aquesta llei estableix que a tots els municipis ha d’haver-hi professionals que garanteixin aquest dret. Fins ara, moltes dones que volen avortar han de fer centenars de quilòmetres per arribar a hospitals on els permetin interrompre l’embaràs.

L’objecció de consciència ja no serà un impediment per avortar

El govern espanyol aprovarà aquesta reforma històrica de la llei d’avortament després que fa uns mesos la ministra d’Igualtat, Irene Montero, avancés que la norma garantiria que es pugui interrompre voluntàriament l’embaràs en tots els hospitals públics de l’estat espanyol. Els últims trenta anys aquest dret no s’ha complert, sobretot per l’objecció de consciència d’alguns professionals, que han torpedinat el dret de les dones a avortar lliurement.

La llei del govern espanyol respectarà l’objecció de consciència “rigorosament”, però garantirà que sempre hi hagi un professional disponible per practicar l’avortament a tots els hospitals públics. Per aconseguir-ho s’elaboraran llistes d’objectors de consciència a cada comunitat autònoma. Així es pretén que el dret a la objecció de consciència es combini amb el dret de les dones a interrompre l’embaràs.

Els principals canvis

Les principals novetats en la llei de l’avortament estan recollides en aquesta llista: