L’avançament del curs escolar en perill per la falta de monitors de lleure

L’avançament del curs escolar que proposa el departament d’Educació podria estar en perill a causa de la falta de monitors de lleure que haurien de treballar les tardes de setembre. D’aquesta manera, Josep González-Cambray, el conseller d’Educació, segons ha avançat La Vanguardia es podria estar plantejant no avançar el curs per no perjudicar als monitoratge. L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) ja va alertar sobre la dificultat de trobar monitors per all lleure de tardes al setembre a les escoles. Davant d’això, va impulsar una borsa de treball per cercar personal disponible.

Alumnes de l’escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega / ACN

La nova situació escolar, és a dir, el calendari que tant ha indignat els sindicats podria estar en perill. De fet, el mateix departament estaria buscant altres alternatives i una de les opcions més serioses és la possibilitat d’oferir als centres tornar a les classes de matí i tarda, en el seu horari habitual, a partir del 12 de setembre. És a dir, mantenir l’avanç del curs escolar el dia 5, només amb jornada de matins i monitor a la tarda fins al dia 12, i a partir d’aquest dia l’horari habitual del col·legi.

Una manca de monitors de lleure

La patronal dels monitors va afirmar fa uns dies que “serà complex” trobar monitors a qui els surti a compte treballar en aquests condicions si no són del mateix municipi. En aquest sentit, assegurava que la situació era molt complicada, ja que no hi havia prou gent disposada a treballar en aquestes condicions. Per això, a la borsa que han impulsat demanen als candidats que especifiquin en quin municipi volen o poden treballar, amb un màxim de cinc opcions. D’aquesta manera, els aspirants es podran agrupar per localitats i les empreses interessades podran fer cerques per cobrir cadascun dels centres educatius en els quals treballin.