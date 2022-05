L’atenció primària no haurà de tramitar baixes temporals per ingrés a l’hospital

Salut ha començat la desburocratització del sistema de salut pública després que la pandèmia posés de manifest la necessitat que els metges es dediquin a l’atenció sanitària i no a tasques administratives com la gestió de les baixes. Així, les baixes per incapacitat temporal per ingrés hospitalari les gestionaran els propis hospitals, i ja no se n’haurà de fer càrrec l’atenció primària. El conseller Josep Maria Argimon ho ha anunciat en una roda de premsa en què ha celebrat l’aplicació d’aquesta iniciativa “pionera, automatitzada i que farà la vida més fàcil”.

La intenció és que la mesura serveixi tant per alleujar la pressió a l’atenció primària com per millorar la vida dels pacients, que podran estalviar-se els desplaçaments de familiars per aconseguir la baixa. “Tindrà un impacte favorable en el dia a dia”, ha insistit. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha assegurat que aquesta gestió era una “càrrega de treball considerable” per a l’atenció primària, pel que s’ha optat per resoldre aquests “circuits ineficients” amb la gestió d’aquestes baixes a través d’una plataforma integrada al centre hospitalari on s’hagi fet l’ingrés.

El Parc Taulí, pioner en aplicar el nou sistema

L’Hospital Parc Taulí va ser pioner en aplicar aquest sistema amb una prova pilot per destensar els centres d’atenció primària del Vallès Occidental. La prova, que va començar l’1 de febrer, “ha finalitzat amb una valoració positiva per part dels professionals i de la ciutadania”. De fet, aquest hospital sabadellenc ha generat automàticament més de 400 baixes per incapacitats temporals en un període de tres mesos. L’estimació de Salut és que aquesta mesura estalviï a l’atenció primària entre 180.000 i 324.000 visites anuals.

El desplegament d’aquesta mesura es farà de manera esglaonada a tota Catalunya al llarg del 2022. S’implementarà a 57 hospitals i s’integrarà en 22 sistemes d’informació diferents. La intenció del departament és agilitzar els processos, desburocratitzar el sistema i alleugerir els professionals de l’atenció primària.

Un cop el pacient sigui ingressat, l’hospital gestionarà la baixa i generarà automàticament el comunicat de confirmació si el pacient segueix ingressat 7 dies després del primer dia que es va faltar a la feina, amb una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es podran descarregar immediatament des de La Meva Salut.