Assemblea Euroregional de la Joventut per debatre propostes als governs de Catalunya, Balears i Occitània

L’Euroregió Pirineus Mediterrània ha iniciat la convocatòria de la primera Assemblea Euroregional de la Joventut, oberta a totes les persones de 16 a 30 anys residents en algun dels tres territoris que integren aquesta Euroregió –Catalunya, Balears i Regió Occitània. Aquesta assemblea permetrà als joves debatre sobre els temes que els interessen i fer arribar les seves propostes als representants polítics dels tres territoris.

L’objectiu d’aquesta nova assemblea consultiva és reunir joves de diversos orígens geogràfics, culturals i lingüístics per tal de debatre qüestions rellevants com la formació, l’ocupació, la mobilitat o la inclusió social. La voluntat de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània es escoltar aquestes idees sobre els elements constitutius del seu full de ruta, com ara la cultura, l’educació superior o el medi ambient, especialment en el marc europeu del Pacte Verd. Un full de ruta orientat a construir un futur resilient compartit per a l’any 2030, el més proper possible als seus habitants, en particular als joves. Aquesta iniciativa suposa un pas més cap a la cooperació entre la societat civil de Catalunya, les Illes Balears i la Regió d’Occitània, dels quals els seus respectius governs n’han estat impulsors.

Els joves qui vulguin participar-hi hauran d’enviar la seva sol·licitud mitjançant el formulari disponible a la web de l’organisme transfronterer fins al 27 de novembre. A la sol·licitud cal adjuntar un arxiu on expliquin les seves motivacions per ser representants euroregionals, amb un escrit, un àudio, un vídeo o un grafisme.

Abans de finalitzar l’any, es realitzarà un sorteig entre els perfils escollits per la seva diversitat, per tal d’assegurar un equilibri de representació. Els joves escollits es reuniran presencialment durant el mes de febrer de 2023. El període de treballs d’aquesta primera Assemblea Euroregional de la Joventut serà d’un any i mig, fins a l’estiu del 2024.

Concurs d’influenciadors joves que utilitzen el català i l’occità

Aquesta organització transfronterera ha convocat un concurs adreçat als joves i a les joves de 16 a 30 anys que fomentin l’ús d’aquestes llengües en projectes visibles a internet. Aquest és un altre un altre projecte transversal de cooperació de l’Euroregió, que aborda tant la cultura com la participació ciutadana, posant en valor la promoció de les llengües catalana i occitana a les xarxes socials.

Els participants es poden presentar individualment, en grup o com a part d’una entitat, i podran escollir lliurement la temàtica, sempre que la seva iniciativa, ja sigui en curs o finalitzada, tingui com a objectiu fomentar actituds positives vers el coneixement o l’ús del català i de l’occità. Les inscripcions es poden fer fins al 18 de novembre omplint un formulari del web de l’Euroregió. Els premis aniran dels 400 als 1.200 euros segons la categoria.

Aquesta acció es du a terme en el marc de l’Any Europeu de la Joventut, i acompanya altres iniciatives de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània adreçades al jovent, com ara la ja esmentada convocatòria per a l’Assemblea Euroregional de la Joventut, o la jornada de recollida de residus Let’s Clean Up Europe, que va tenir lloc el passat 7 d’octubre.