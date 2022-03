Arriba una nova edició de Gastrodona,l’esdeveniment que gira entorn les professionals de la gastronomia catalana

Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm acollirà, el proper dia 8 de març, la segona edició de Gastrodona, l’esdeveniment que gira entorn de la figura femenina en el sector de la cuina i la restauració de Catalunya. Una jornada que podrà seguir-se per streaming a través del canal de YouTube de Gastroevents online, podent viure en directe des de l’antic recinte cerveser les elaboracions, demostracions i xerrades que s’hi duran a terme.

Vint professionals reconegudes per la seva trajectòria en el món de la gastronomia seran les grans protagonistes de Gastrodona. L’esdeveniment serà presentat per la periodista i comunicadora gastronòmica Carme Gasull i el periodista, gastronòmada i dinamitzador de Repicat Events Lluís Bofill, que traslladaran al públic la seva passió per la gastronomia en una jornada que promet sorpreses, emocions i sobretot, molt d’aprenentatge.

Des de cuina i pastisseria en directe fins a la realització de maridatges amb cervesa, Gastrodona torna per segon any consecutiu amb una àmplia varietat de propostes per a tot tipus d’interessos. Començant a les nou del matí, i fins gairebé les quatre de la tarda, la jornada comptarà amb les intervencions de xefs com Ada Parellada (restaurant Semproniana, Barcelona), Carlota Claver (restaurant La Gormanda, Barcelona), Eli Farrero (restaurant El Ventador, Barruera), Martina, Clara i Carlota Puigvert (restaurant Les Cols**, Olot); les pastisseres Gessamí Caramés (copresentadora del programa Cuines de TV3) i Roselyn Costantino (Escola Culinària Tequierococinar, Barcelona), i la sommelier Meritxell Falgueras (Celler de Gelida, Barcelona), qui maridarà les elaboracions que es preparin al llarg de la jornada amb cerveses Damm.

L’edició de Gastrodona d’enguany ve carregada de novetats! I és que comptarà també amb la participació de figures destacades en el sector, com empresàries, productores i elaboradores de la talla de Cande Andreu (secretària del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta), Núria Gibert (directora del Gaig Restaurant a Singapur), Fina Navarro (cap de sala dels restaurants Gaig Barcelona i Petit Comitè Barcelona), Roser Torras (directora general de Grup GSR), Marta Suárez (Iberia Trade Marketing Manager de Barry Callebaut Ibérica), Gema Muray i Clara Soler (creadores de Caram Caram!), Leidy Johanna Aya Vega (administradora de l’empresa d’aqüicultura Mariscos Cormar) i Marisol Piñana (peixatera de Deltebre amb 35 anys d’experiència), a més de Patty Torres i Berta Argenté, responsables de She Bistro, projecte social que, a través de la cuina, forma i dona feina a dones víctimes de violència de gènere, incorporant-les al món laboral en establiments de restauració propis.

Totes aquelles persones que no puguin seguir la jornada en directe per streaming, podran reviure-la sencera a través del canal de YouTube de Gastroevents Online un cop aquesta finalitzi.

PROGRAMACIÓ DE GASTRODONA

Dimarts 8 de març de 2022

Antiga Fàbrica Estrella Damm (Rosselló 515, 08025 Barcelona)

09.00 h Benvinguda a càrrec de Carme Gasull i Lluís Bofill

09.30 h Ada Parellada (restaurant Semproniana, Barcelona)

10.00 h Meritxell Falgueras (Celler de Gelida, Barcelona)

10.10 h Gessamí Caramés (programa Cuines de TV3) i Cande Andreu (Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta)

10.50 h Núria Gibert (Gaig Restaurant, Singapur) i Fina Navarro (restaurants Gaig Barcelona i Petit Comitè, Barcelona)

11.20 h Meritxell Falgueras

11.30 h Carlota Claver (restaurant La Gormanda, Barcelona)

12.00 h Roser Torras (Grup GSR)

12.30 h Roselyn Costantino (Escola Culinària Tequierococinar, Barcelona) i Marta Suárez (Barry Callebaut Ibérica)

13.00 h Meritxell Falgueras

13.10 h Gemma Muray i Clara Soler (Caram Caram!)

13.40 h Leidy Johanna Aya Veja (Mariscos Cormar, Sant Carles de la Ràpita) i Marisol Piñana (Peixatera Marisol, Deltebre)

14.20 h Meritxell Falgueras

14.30 h Eli Farrero (restaurant El Ventador, Barruera)

15.00 h Patty Torres i Berta Argenté (She Bistro)

15.20 h Martina, Clara i Carlota Puigvert (restaurant Les Cols**, Olot)