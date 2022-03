Argimon avisa d’un preocupant increment de casos de grip

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, està “preocupat” pels casos de grip que estan pujant “de forma vertical” a Catalunya. Aquesta malaltia, que es va reduir molt durant la pandèmia, es troba en fase “epidèmica” segons ha confirmat el conseller, que ha assenyalat que els casos de grip no incrementaven d’aquesta manera fins ara. A més, ha explicat que els preocupa que aquesta epidèmia de grip coincideixi amb la Covid per la pressió que pot suposar per al sistema sanitari.

Els casos de grip no pujaven tant a Catalunya des de feia dos anys per les mesures i restriccions com la mascareta o el tancament d’interiors i principalment per l’efecte nínxol -quan un virus predominant desplaça els altres-. Ara la Covid s’ha reduït molt, el que ha permès a la grip guanyar terreny. La reducció de casos Covid fa que el conseller mantingui la voluntat de retirar gradualment les mascaretes començant per les aules. “Les mascaretes prevenen la grip, però ara són un símbol de la Covid i crec que l’hem d’anar normalitzant“, ha explicat en una atenció als mitjans després de presentar el pla de Salut 2021-2025. A més, el conseller ha assegurat que si un cop retirada la mascareta les coses no van bé “podríem fer una passa enrere i tornar a demanar la mesura”. Catalunya, per tant, tornarà a portar la retirada de la mascareta a les escoles al pròxim Consell Interterritorial.

Per ara, les mascaretes no s’han retirat perquè no s’arriba a un consens amb la resta de comunitats i cal aplicar-la a nivell estatal via decret. Salut ja s’ha compromès a insistir en la seva retirada gradual a la pròxima reunió, prevista pel pròxim dimarts.

El conseller demana no “menystenir” la grip

Argimon ha subratllat que no es pot “menystenir” la grip perquè aquesta malaltia pot afectar de forma greu persones que tinguin una salut fràgil. A més, ha explicat, genera molta pressió sobre el sistema sanitari, un dels punts que més preocupen el conseller, ja que es solaparan els casos de Covid amb els de grip. De fet, Argimon ha reiterat que no és partidari d’utilitzar el concepte de ‘gripalització‘ de la Covid-19, ja que és una malaltia perillosa per la gent vulnerable.

Una dona refredada es moca / EP

L’òmicron sigil·losa causa el 55% dels contagis a Catalunya

En paral·lel, el conseller ha explicat que l’òmicron sigil·losa -la subvariant BA.2- ja causa el 55% dels contagis a Catalunya, però ha assegurat que Salut no està observant que tingui una major repercussió assistencial. Tot i així, ha advertit que les dades actuals sobre la seva afectació “no són concloents” i ha insistit que cal continuar monitoritzant la situació en les properes setmanes.