Argimon avisa que apareixeran més casos de verola del mico

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que aniran apareixent “alguns casos” més de verola del mico a Catalunya després de confirmar els quatre primers i ha advocat per estar en alerta però ha descartat alarmar a la ciutadania. “Crec que no hem d’alarmar, nosaltres hem d’estar en alerta”, ha subratllat el conseller en declaracions als mitjans aquest divendres després de visitar al costat de l’alcaldessa Núria Marín l’Hospital General de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La conselleria de Salut va confirmar el dijous passat els quatre primers casos de verola del mico a Catalunya però Argimon ha descartat donar més informació per a no comprometre la privacitat dels infectats encara que ha confirmat tenen el mateix “vincle epidemiològic”. En aquest sentit, sembla que la malaltia s’està estenent a poc a poc, però lluny de les xifres que hi ha per tot l’estat espanyol. D’aquesta manera doncs i tal com ja va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès “No cal alarmar-se”.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon / ACN

El 17 de maig, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) va rebre una alerta des del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES) referent a la notificació recent de casos de verola del mico. Així mateix, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) va emetre una alerta als centres sanitaris del territori perquè notifiquessin “de manera prioritària” els possibles casos que complissin els criteris establerts.

El conseller ha reiterat que la verola del mico, igual que succeeix amb totes les malalties, pot ser més virulenta en les persones fràgils, que segons ell tenen un risc “més elevat”, però ha insistit que els quadres evolucionen majoritàriament d’una manera benigna, en les seves paraules. A més, també va ser Aragonès qui va dir que no hi havia motius per pensar que es podria estendre o arribar a les magnituds a les que va arribar la crisi de la Covid-19.