L’anunci de Nadal de Caprabo convida a participar en un projecte solidari

Construir el primer pavelló esportiu de Catalunya i Europa totalment equipat per poder-hi aplicar plans de gimnàstica inclusiva, especialment per a esportistes amb amb síndrome de Down o TEA (Trastorns de l’Espectre Autista). Aquest és el gran projecte al qual s’adhereix Caprabo amb el seu anunci de Nadal del 2022, seguint l’exemple de 28 noies gimnastes del Club FEDAC de Lleida i la seva entrenadora, Maribel Moncasí. Aquest grup treballen en l’esport inclusiu i han aconseguit que Àngela Mora sigui la primera noia amb síndrome de Down a competir en un campionat estatal de gimnàstica artística.

És per això que Caprabo, en conèixer el que està fent aquest club, va decidir fer l’anunci de Nadal amb aquestes noies, d’entre 3 i 19 anys, i l’entrenadora. L’espot, dirigit per Celia Giraldo, està protagonitzat íntegrament per actors no professionals i té l’objectiu d’incentivar la recollida de fons per construir el pavelló inclusiu.

Jordi Lahiguera, director de Desenvolupament Corporatiu de Caprabo, explica que “la idea va sorgir en conèixer l’extraordinària tasca que Maribel Moncasí i el Club FEDAC realitzen al camp de la gimnàstica inclusiva”. Aquesta feina ja té resultats, i és el cas de l’Àngela, que té un paper destacat en l’anunci. “L’Àngela és un exemple de superació i integració”, remarca Jordi Lahiguera.

Una campanya amb “sentit i propòsit”

“Volíem donar sentit i un propòsit a la nostra campanya de Nadal, contribuint a un projecte en què les veritables protagonistes fossin les gimnastes i les seves famílies i que, a més, potenciés l’economia local, ja que està produït en col·laboració amb professionals de l’entorn més proper”, afegeix el director de Desenvolupament Corporatiu de la cadena.

Rodatge de l’espot de Nadal de Caprabo / Cedida

En aquest senti, Caprabo vol actuar en aquest cas com a altaveu per al Club FEDAC, amb l’objectiu de transmetre un missatge de solidaritat que animi altres empreses i organitzacions a col·laborar amb el projecte. La popular cadena de supermercats, que acompanya l’acció amb una aportació econòmica per al projecte, vol reforçar valors com la inclusió i l’esforç en aquest anunci de Nadal.

I tot plegat s’emmarca en el projecte de Caprabo Benvinguda la vida, protagonitzada per dones catalanes joves i talentoses dels àmbits de la música, poesia i l’esport entre d’altres.