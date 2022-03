Antonio Balmón anuncia que l’AMB crearà un sistema integral de seguretat metropolitana

“L’Àrea Metropolitana de Barcelona està preparada per liderar, orientar i impulsar un sistema integral de seguretat metropolitana”, ha anunciat avui, dilluns 28 de març de 2022, el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón. “L’espai públic i la convivència no es poden degradar, no ens ho podem permetre. I les polítiques de seguretat no es poden desenvolupar només a escala local”, ha afegit Balmón en el cicle de diàlegs “Fer metròpoli”, organitzat per RethinkBCN, revista de la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball (SBEES).

El vicepresident executiu de l’AMB ha emmarcat aquest anunci en les polítiques metropolitanes de lluita contra les desigualtats. L’objectiu, ha dit Balmón, és contribuir a la prevenció de la violència a l’espai públic, assegurar-ne l’erradicació i garantir la convivència pacífica.

L’anunci es fonamenta en l’article 14 de la llei de l’AMB, que tracta de l’actuació metropolitana en benefici de la cohesió social i territorial i preveu polítiques en matèria de convivència ciutadana. “No parlo d’un desig, parlo d’una determinació ferma”, ha precisat Balmón. I ha recordat que 12 municipis de l’AMB ja comparteixen un sistema intel·ligent de seguretat i prevenció anomenat M7.

Abans del final del mandat

L’AMB, ha afegit Balmón, obrirà un diàleg amb les administracions públiques afectades (Govern de Catalunya i governs locals) i impulsarà la coordinació i la cooperació entre les diferents policies locals i els Mossos d’Esquadra. També promourà plans de seguretat nocturna a tot el territori metropolità, amb desplegament de càmeres, reforç de l’enllumenat públic, erradicació de racons insegurs, serveis de vigilància nocturna, parades a demanda d’autobusos nocturns i creació de mapes d’espais urbans segurs. També elaborarà plans de prevenció específics per a les zones del litoral i els espais naturals metropolitans.

El vicepresident executiu de l’AMB ha marcat l’objectiu de tenir dissenyat el sistema integral de seguretat metropolitana dins de l’actual mandat, que expirarà amb les eleccions municipals de maig del 2023.

La influència de l’AMB

Presentat pel president del Consell de Patrocinadors de la SBEES i president d’Agbar, Àngel Simón, en un acte conduït per la periodista Mònica Günther, Balmón ha subratllat la determinació de l’AMB d’influir davant de la resta de poders públics per impulsar el desenvolupament econòmic, l’equitat social i la sostenibilitat de la ciutat metropolitana. “L’AMB no és ni té vocació de ser, en absolut, un contrapoder de res, i molt menys d’altres administracions públiques”, ha afegit. “L’AMB treballa sempre a favor; mai en contra”.

Balmón ha destacat l’alta qualitat de gestió dels serveis públics metropolitans, ha refermat l’aposta de l’AMB per la col·laboració publicoprivada i ha valorat l’ampli consens polític que hi ha a la institució metropolitana, clau de l’estabilitat necessària per poder dur a terme una gestió eficaç.