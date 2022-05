Antich demana unitat contra la “paràlisi” en la defensa del català

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, creu que els defensors del català han de procurar “no quedar atrapats en una fase de resistència” perquè aquesta paràlisi portaria a “perdre la batalla”. “La llengua és transversal i el català és el moll de l’os”, ha avisat abans d’afegir que “anem tard” perquè davant hi ha un Estat que “ha renunciat a la diversitat” i creu que les accions per defensar la llengua són “una amenaça”. “El repte creixerà exponencialment”, ha avisat abans de cridar a la unitat de tots els actors implicats en la defensa i la protecció de la llengua catalana.

“Ens toca i tocarà treballar a tots, intensament i de manera continuada”, ha assenyalat. Antich creu que “l’estratègia de la divisió aprofita qualsevol escletxa per desplegar tot el potencial” de la defensa de la llengua, pel que cal “incidir i pressionar” els partits per buscar consens. “Sense partits polítics no hi ha alternativa. Tampoc per la llengua”, ha avisat. Tot i així Antich ha assegurat que no tot depèn de les administracions, sinó que empreses, sindicats i entitats de la societat civil també tenen un paper important en la defensa de la llengua. “El país no pot tornar a oblidar la llengua”, ha exigit.

La clausura de les Jornades d’Òmnium pel futur del català / Òmnium

“No deixarem que ens confrontin per la llengua”, ha reblat el president d’Òmnium, que creu que la llengua ha de quedar “fora dels debats tòxics”. Per aconseguir-ho cal eliminar barreres socials que també són “barreres lingüístiques”. Segons Antich cal concentrar-se en els públics prioritaris, que és el pas previ a l’adolescència.

Les jornades d’Òmnium per recollir propostes per al futur del català

Òmnium ha organitzat les Jornades de llengua, propostes de futur per al català. Davant dels experts Antich ha recordat que la “diagnosis” que es recull en aquestes jornades farà possible un “nou gran acord en la història social de la llengua catalana”, com el Pacte Nacional per la Llengua. “Avui aflora el treball de quatre mesos”, ha dit el president de l’entitat, que pretén “traçar un mapa sòlid que permeti revertir la situació del català”. Les conclusions d’aquestes jornades, juntament amb les aportacions territorials i les propostes ciutadanes que es vehiculin a través d’aquest web habilitat per a l’ocasió s’aportaran el 30 de juny al Pacte Nacional per la Llengua.

“A Òmnium Cultural assumim el lideratge que ens correspon”, ha dit Antich, que ha recordat que l’entitat destina un pressupost de més de 10 milions d’euros a la protecció de la llengua.