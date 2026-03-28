Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya, així com el Pla territorial de protecció civil de Catalunya pel fort onatge, que es preveu sobretot al nord del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha incrementat el nivell de perill de les ventades, amb ratxes que poden superar els 90 km/h.
Les comarques amb més probabilitats de fortes ventades són l’Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Lluçanès, Maresme, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Ripollès, Segrià, Selva, Solsonès, Vall d’Aran i Vallès Oriental. I amb menor probabilitat se situen les comarques de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre.
Onades superiors als 2,5 metres
S’espera que el vent de component nord afectarà especialment la Costa Brava, amb onades superiors als 2,5 metres a l’Alt Empordà, Baix Empordà i la Selva, fins dilluns al migdia. Els punts més crítics seran el nord del cap de Creus i el cap de Begur.
— Protecció civil (@emergenciescat) March 28, 2026
La Generalitat avisa també de nevades entre el vespre de dissabte i el de diumenge, amb gruixos superiors als 10 cm a cotes superiors als 900 metres. Les comarques amb més risc són les del vessant nord del Pirineu, especialment la Vall d’Aran i el nord de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà.
Com també està previst que faci vent es poden produir dos fenòmens. D’una banda, el de neu transportada: “pot nevar en zones no afectades per l’avís”. I de l’altra el fenomen del Torb”: “el vent pot fer aixecar la neu dipositada creant una boirina gèlida molt perillosa per a excursionistes”, avisa Protecció Civil.