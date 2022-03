Alerta per “contactes” a refugiats que fan sospitar de tràfic de persones

La Creu Roja ha alertat els Mossos d’Esquadra que alguns “contactes” a refugiats ucraïnesos podrien en realitat ser intents de tràfic de persones. Tot i les sospites de l’entitat, les autoritats policials han assegurat que no han detectat cap cas. A més, la policia catalana ha dit que la seva feina de moment “només és preventiva”. “Hem detectat algunes situacions especials, que no eren normals, de presumptes contactes entre persones que després en realitat no es coneixien”, han confirmat fonts de la Creu Roja.

En una situació de crisi com la que s’està vivint a Ucraïna hi ha més provabilitats de que es donin casos de tràfic de persones. És per això, que la Creu Roja ha alertat que podria estar passant en algun moment. Pel que fa als Mossos d’Esquadra han assegurat que no per això s’estan coordinant amb la Policia Nacional i amb la pròpia Creu Roja, que és qui gestiona l’arribada dels ucraïnesos a les principals estacions de tren, per evitar que es pugui donar aquest delicte. A més, l’ONG ha començat a implementar mesures de seguretat i aconsellar als refugiats que no marxin amb persones desconnegudes un cop arriben a Catalunya.

El Govern també ha rebut l’alerta de la Creu Roja i des del Departament d’Igualtat i Feminismes volen ajudar i ho farà finançant la contractació de professionals de l’entitat especialitzada SICARcat, que a partir de divendres treballaran a l’estació de Sants amb Creu Roja amb l’objectiu de millorar la detecció i abordatge de possibles situacions de tràfic d’éssers humans entre els refugiats que arriben a Catalunya. A més, si bé es preveu que l’equip de SICARcat es mantingui principalment a l’Estació de Sants, també podrà donar suport al dispositiu de Fira de Barcelona si es considera necessari per intentar resoldre la situació sense complicacions adherides.