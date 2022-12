Alcarràs exigeix a Aragonès que restauri la casa de Macià

A Alcarràs continuen lluitant per restaurar la que va ser la casa familiar del president de la Generalitat Francesc Macià. Amb motiu del 89è aniversari de la mort del president republicà, el 25 de desembre de 1933, aquest diumenge de Nadal i per tercer any consecutiu, una trentena de persones de la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya s’ha concentrat davant de la masia per denunciar les condicions en què es troba i per exigir a la Generalitat una solució.

En la protesta, el portaveu de la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, Ferran Dalmau, ha assenyalat que l’Ajuntament d’Alcarràs ha demostrat que “no té gens d’interès a salvar aquest patrimoni del poble”. En concret, Dalmau acusa l’alcalde de la vila, Jordi Janés, i el culpa de no “voler formar part de la solució” tres anys després “de carregar-se el primer acord de compra” i titlla la seva actitud de “negligent, entorpidora i escapista”. Així i tot, ha assegurat que seguiran buscant una “solució definitiva que permeti salvar i dignificar aquest element patrimonial”.

El president del Govern, Pere Aragonès, a l’ofrena floral de Nadal a la tomba de Francesc Macià | ACN

Volen que la Generalitat compri la casa

Des de fa dos anys, ha explicat el portaveu, la casa presenta “un gran esvoranc” en una part de la teulada que podria provocar que la casa s’esfondrés totalment. Per això, davant la inactivitat del consistori d’Alcarràs, fan una crida a la Generalitat perquè faci el pas i compri la casa “per poder salvaguardar-la”, aprofitant que Macià va ser president de Catalunya. En l’acte de denúncia d’aquest diumenge s’han adreçat directament al president del Govern, Pere Aragonès, i a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; i els insta a emprendre una “actuació urgent sense esperar ni un minut més a l’ajuntament”.

La Iniciativa Popular, “tips d’excuses i tacticismes polítics” ha apel·lat la figura “cabdal” de Macià en la nostra història contemporània perquè Catalunya no perdi la que un dia va ser la casa familiar del president republicà.