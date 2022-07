Alarma per un estiu de rates al Prat de Llobregat

Les rates han envaït el Prat de Llobregat. I és que des de fa uns mesos els veïns es queixen de la quantitat de rosegadors que corren pels carrers de la ciutat. El problema ha posat en alerta i de fet hi ha possibilitat de que es decreti l’estat de necessitat, ja que la situació comença a ser insostenible pels ciutadans. JxCat ha estat un dels primers partits en adreçar-se al problema, deixant clar que les nombroses obres del municipi han fet sortir les rates de la claveguera.

Aquest divendres, JxCat ha publicat un comunicat deixant clar que el Prat de Llobregat té un problema amb les rates. Una de les principals conseqüències que podria provocar l’increment dels rosegadors a la ciutat són les obres que s’estan fent per tota la ciutat. “L’aixecament del

paviment pot ser un dels motius que hagi portat a la proliferació d’aquest animal que és potencialment un problema per a la salut pública per ser portador de diverses malalties”, ha explicat el partit polític en un comunicat de premsa. De fet, Gerard Valverde, el candidat de Junts pel Prat ha estat qui ha presentat el problema de manera pública i n’ha exposat les possibles solucions.

Les solucions al problema dels rosegadors

Una de les principals demandes del partit polític és un control de rosegadors enfocat a la vigilància, el control de les situacions més agudes i l’atenció de les queixes ciutadanes que fomenti el contacte amb els veïns i que acceleri les actuacions amb l’objectiu que el problema vagi en augment, sense descartar accions com ara l’ús d’anticoagulants a les clavegueres en el cas de situacions extremes. “Des de Junts pel Prat, manifesten la seva voluntat de seguir treballant per millorar la qualitat de l’espai públic i per tant el benestar dels veïns i veïnes del Prat”, ha conclòs el comunicat de Junts.