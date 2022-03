Alarma pels correus fraudulents que suplanten SEUR per robar diners i dades

L’enviament de correus electrònics fraudulents és cada vegada més habitual, fins al punt que fins i tot la Guàrdia Civil n’ha advertit. El conegut com a phishing és l’enviament de mails destinats a robar dades personals i diners a les persones que hi cauen. En aquest cas, el que preocupa la policia és l’allau de correus electrònics fraudulents que suplanten a l’empresa de paqueteria SEUR. Aquests mails demanen a l’usuari fer un pagament de 2,99 euros per les despeses d’enviament, el que va a parar directament a les butxaques dels estafadors.

En aquest marc, la policia ha avisat als usuaris que hagin rebut aquest mail i que hagin facilitat el número de la seva targeta bancària i les seves dades personals que segurament han estat estafats per una pàgina fraudulenta. Si s’ha rebut un correu electrònic així i s’han facilitat les dades que els estafadors demanen el més adient és contactar el més aviat possible amb l’entitat bancària per informar-los que han patit una estafa.

Correu fraudulent que es fa passar per SEUR

La policia recomana no fiar-se dels missatges desconeguts i eliminar-los immediatament de la safata d’entrada del correu electrònic. La norma d’or és no respondre en cap cas aquests correus i tenir sempre actualitzat el sistema operatiu i l’antivirus del dispositiu des del qual es revisa el correu. En cas de dubte, el primer que s’ha de fer és consultar amb l’empresa implicada si ha procedit a un enviament de correus d’aquest tipus i, si no es pot contactar, fer-ho amb la policia o amb l’Oficina de Seguretat de l’internauta (OSI).

L’estafa del WhatsApp

Recentment també es va avisar que els missatges SMS que demanen compartir un text amb tretze amics o cinc grups per obtenir Wifi gratuït era una estafa gràcies a la qual els ciberdelinqüents obtenen diners. Compartint el missatge, et dirigeixen a webs amb anuncis que permeten als estafadors beneficiar-se econòmicament. En cas de rebre aquest missatge, asseguren les autoritats, el que s’ha de fer és desconfiar i eliminar-lo, en cap cas reenviar-lo.