Aigües de Barcelona, premi SERES per la seva contribució a la detecció prematura de persones vulnerables

Aigües de Barcelona ha estat reconeguda amb el premi SERES en la categoria d’Innovació i Compromís Social de l’Empresa pel projecte VulnerABility. Es tracta d’una iniciativa que facilita, a través de la digitalització i la innovació, la detecció àgil de persones i col·lectius en risc de pobresa hídrica a partir de l’estudi de la vulnerabilitat.

Que l’aigua sigui un recurs assequible

Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, va recollir el guardó a l’acte d’entrega dels premis SERES celebrat al Teatro Real de Madrid. “A Aigües de Barcelona, som conscients de la difícil situació de moltes famílies; per això, des de la companyia hem intensificat els ajuts, bonificacions i programes socials per aconseguir que l’aigua sigui un recurs assequible”, va destacar Felipe Campos.

El projecte VulnerABility, iniciat a l’abril del 2021, permet geolocalitzar d’una manera prematura possibles situacions de vulnerabilitat dels clients a partir d’una metodologia de segmentació de la població dels 23 municipis operats per Aigües de Barcelona. L’eina, dissenyada pel centre tecnològic Cetaqua, permet reforçar la informació d’ajuts i tarifes socials per a col·lectius en risc de pobresa hídrica i focalitzar els projectes d’acció social de la companyia a les zones on es localitzen més situacions de vulnerabilitat. Els resultats obtinguts en aquest estudi constitueixen un element de valor afegit en la presa de decisions sobre estratègies d’acció social, perquè permeten anticipar la detecció de clients en risc de vulnerabilitat, i aporten un nou cabal d’informació que contribueix a ampliar l’abast dels programes socials d’Aigües de Barcelona.

El programa VulnerABility és un reflex de la voluntat de la companyia per reforçar la seva acció social i avançar cap a una societat més justa i equitativa. I com aquest, Aigües de Barcelona està implementant 32 programes més de gran impacte social en 17 municipis amb la col·laboració de 24 entitats socials, que han beneficiat al voltant de 7.900 persones.