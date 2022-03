Aigües de Barcelona i Digital Future Society uneixen start-ups i municipis

Aigües de Barcelona i Digital Future Society –programa de la Mobile World Capital Barcelona– llancen una aliança per oferir respostes innovadores a les necessitats locals sobre sostenibilitat. Les dues organitzacions han signat un conveni aquest dimecres al Mobile World Congress (MWC) per a identificar solucions tecnològiques que generin un impacte positiu en la societat i lluitin contra el canvi climàtic.

El programa d’innovació oberta municipal pretén exercir com a nexe entre actors publico-privats, start-ups i municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’acord pretén impulsar convocatòries de reptes per a detectar, compartir, provar i escalar solucions tecnològiques existents que contribueixin a l’assoliment de reptes locals vinculats a l’Agenda Urbana Espanyola i als ODS, en el marc de les línies estratègiques d’innovació d’Aigües de Barcelona. Aigües de Barcelona finançarà els projectes pilot escollits amb 25.000 euros cadascun.

Durant l’acte, el vicepresident del consell administratiu d’Aigües de Barcelona, Manuel Cermerón, ha destacat “la col·laboració i la innovació oberta en xarxa, que inclou la creació d’ecosistemes i aliances amb start-ups, centres tecnològics, l’administració pública, la universitat i altres empreses”. La sinergia de tots aquests actors és “clau per impulsar una transformació amb impacte que generi valor en la societat”, ha afegit. En aquest sentit, Cermerón ha remarcat que aquest és l’esperit de l’acord “amb un gegant de la innovació com Mobile World Capital Barcelona”.

Per part de la Mobile World Capital Barcelona, el seu CEO Carlos Grau ha celebrat la col·laboració publico-privada. “Coincidim totalment en visió i voluntat amb Aigües de Barcelona, apostant per la tecnologia com a eina”, ha incidit. A més, ha destacat el paper de Digital Future Society com a nexe per a “connectar diferents actors que comparteixen l’objectiu de crear un futur millor al servei de la ciutadania”.

Tecnologia per als ODS

Els reptes es vehicularan a través del Lab d’innovació social de Digital Future Society, que té com objectiu detectar propostes tecnològiques innovadores que donin resposta a desafiaments mediambientals. Aquests es plantegen des de la co-creació entre tots els actors implicats –Aigües de Barcelona, ajuntaments, start-ups i Digital Future Society–, durant els dos anys estipulats segons el conveni.

Les línies d’actuació del programa s’emmarquen en 6 blocs: el focus d’actuació; l’impacte del canvi global; la gestió eficient d’infraestructures; el medi ambient i la salut; l’aigua i l’energia; i la gestió sobre la demanda de l’aigua. Els projectes que es presentin a aquestes convocatòries -d’àmbit nacional i internacional- hauran de contribuir a la consecució d’un o diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible, posant al ciutadà al centre de la transformació digital i advocant per una perspectiva d’humanisme tecnològic.

La co-creació de les convocatòries per diferents grups de relacions i entitats s’estructura en 3 fases. La primera és la definició del repte amb l’ajuda dels ajuntaments, per a identificar les prioritats i necessitats de cada territori. En segon lloc, s’obre el problema al mercat i es fa un cribratge de les start-ups amb solucions innovadores per avaluar i seleccionar les candidatures. Entre les finalistes se seleccionarà un únic projecte guanyador i es procedirà a la seva implementació al municipi corresponent. Aquest pilot comptarà una aportació econòmica de 25.000 euros per part d’Aigües de Barcelona. El programa arrenca amb 3 ajuntaments en la seva edició 2022 i aspira a finalitzar el 2023 amb fins a 6 simultanis a l’àrea metropolitana de Barcelona.