L’acció social d’Aigües de Barcelona beneficia més de 118.000 persones

Els projectes d’acció social d’Aigües de Barcelona han beneficiat 118.793 persones de manera directa i 639.519 de manera indirecta durant l’any 2021, de la mà de 145 entitats i 23 ajuntaments. Són algunes de les xifres del balanç presentat per la companyia a l’acte Amb S de Social davant els seus grups de relació, aquest dijous a la Central Cornellà.

Aigües de Barcelona ha participat en 199 iniciatives i cocreat 28 projectes d’acció social segons el còmput del darrer any, que es basa en els indicadors ESG (acció social, ambiental, transparència i governança). A més, els projectes desenvolupats en aliança amb 26 entitats del Tercer Sector han beneficiat 7.500 persones en situació de vulnerabilitat.

La companyia, de la mà del seu conseller delegat, Felipe Campos, ha explicat la seva aportació de valor durant el 2021 amb projectes i iniciatives dirigides a millorar el desenvolupament sostenible de l’entorn metropolità de Barcelona i la qualitat de vida de les persones, especialment les que es troben en situació de vulnerabilitat.

Campos ha destacat que, en termes de contribució social, “la companyia garanteix l’accés i subministrament d’aigua a totes les persones, amb especial atenció a les que viuen en situació de vulnerabilitat, a través de la tarifa social, que ja ha beneficiat més de 53.000 llars entre pensionistes, aturats i persones en situació de vulnerabilitat, i els 23 protocols contra la pobresa energètica signats amb els diferents ajuntaments”.

Més enllà de garantir el dret a l’aigua, Felipe Campos ha explicat que Aigües de Barcelona està compromesa amb “la transformació social, implementant 32 programes que fomenten l’ocupació en 7 municipis amb la col·laboració de 26 entitats socials del Tercer Sector, per millorar la qualitat de vida de 1.138 persones, beneficiàries directes”. Una d’aquestes iniciatives és el programa ONA, desenvolupat amb Creu Roja i ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, que combina la cobertura de necessitats bàsiques amb l’acompanyament per millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones beneficiàries de la tarifa social de l’aigua.

En aquest sentit, el conseller delegat ha recordat la necessitat de crear aliances a través de la col·laboració publicoprivada i amb les entitats socials per afrontar els reptes socials i econòmics que deixa la crisi sanitària de la Covid-19: “Estem col·laborant en 199 iniciatives socials, 28 projectes de cocreació que beneficien 145 entitats. A més, a través del pacte social que impulsem a 17 municipis, hem desplegat 75 taules de treball per consensuar i implementar 34 programes en curs”.

Canvi climàtic

En el seu compromís amb la salut del planeta, Aigües de Barcelona va aprovar al novembre del 2021 la seva política d’acció climàtica i el full de ruta per donar resposta a l’agenda climàtica global i a les polítiques locals, basada en la neutralitat climàtica, l’adaptació al canvi climàtic i la implicació i capacitació dels grups de relació. Entre les principals fites ja assolides pel que fa a acció climàtica, destaquen la reducció de la petjada de carboni en un 50,62%, des del 2015 fins al 2020, i la regeneració de 38 hm3 d’aigua durant el 2021 (equivalents a 11.250 piscines olímpiques), fet que ha permès alliberar l’ús de recursos d’aigua convencionals, mantenir el cabal ecològic del riu Llobregat, injectar aigua regenerada als pous de recàrrega per evitar la intrusió salina o fer-la servir per a usos agraris.

Finalment, el conseller delegat ha assegurat que Aigües de Barcelona desenvolupa la seva acció social i ambiental “des de la transparència, l’equitat i la inclusió”: “Són els eixos que determinen la nostra governança”.

A l’acte Amb S de Social hi ha participat Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia i director de la Càtedra Ethos a la Universitat Ramon Llull, que ha posat en valor la necessitat del retiment de comptes de les empreses com a element clau de transparència i responsabilitat. També ha comptat amb Rita Graner, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector, que aglutina i representa més de 3.000 entitats socials de Catalunya.