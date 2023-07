L’actriu de ‘Barbie’, sorpresa per la semblança entre Pedro Sánchez i Ken

L’actriu protagonista de ‘Barbie‘, l’esperada pel·lícula que s’estrena aquest dijous, continua de gira juntament amb el seu Ken, Ryan Gosling. La promoció de la pel·lícula l’ha portat a Los Ángeles, Mèxic, Seül i Londres. L’última parada ha estat Espanya, on s’han entrevistat amb els periodistes de Los 40. El clip de l’entrevista on parlen del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha viralitzat. D’aquesta manera, Sánchez s’ha colat en una de les campanyes de promoció més espectaculars dels últims anys. Margot Robbie, l’actriu que dona vida a la ‘Barbie’, s’ha mostrat molt sorpresa en sentir una de les preguntes dels periodistes, que vinculaven Pedro Sánchez amb Ken.

En el fragment de l’entrevista que s’ha viralitzat a TikTok el periodista li explica que a Espanya “diuen que el president sembla un Ken”. L’actriu s’ha mostrat molt sorpresa i ha promès que “ho googlejaré quan acabem aquesta entrevista”. Entre riures, l’actriu i el seu Ken mostren molta sintonia, inclús quan els fan preguntes tan curioses com aquesta.

Pedro Sánchez, un ‘swiftie’ més

A banda, fa poc es va saber que Pedro Sánchez és fan de la cantant nord-americana Taylor Swift i de Lana del Rey, el que va incrementar la seva popularitat entre l’electorat jove. En una entrevista a ‘La pija y la quinqui’, el president espanyol va parlar dels seus gustos musicals i de les sèries que està veient. També va explicar entre riures i mentre menjaven una pizza “cojonuda” el seu passat com a jugador de bàsquet: “Jo d’adolescent volia ser jugador de bàsquet. Vaig estar jugant fins als 21, bo més que jugant portava la motxilla dels quals jugaven. Va ser una vida una mica trista”.

Per últim, van parlar del mem que ha corregut per Twitter en els últims mesos i que ja no ofèn el president “Sabe más por perro que por sanxe”, va dir Sánchez en referència a l’escarni que l’anomena “Perro Sanxe” i que ara s’ha estès entre els joves.