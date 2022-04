L’ACCO adverteix de les barreres a la competència en el sector de l’aigua

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) presentarà aquest dimecres en un acte al Palau Robert un informe que llança un avís sobre les barreres a la competència que es detecten en molts municipis de Catalunya en contractacions relacionades amb el sector de l’aigua i els residus. L’estudi es refereix al 2020 i forma part de les actuacions de promoció de la competència en què participen l’ACCO i també els organismes de vigilància de la competència del País Basc, Galícia i Andalusia, sota el paraigua de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

L’informe analitza com l’actuació sobre la competència en el subministrament d’aigua a l’àmbit urbà a Catalunya i analitza les barreres a la competència més comunes en l‟actuació dels municipis en el subministrament d‟aigua, la gestió de residus, l’esport, el comerç, les fires i mercats, les infraestructures viàries, el transport col·lectiu, el trànsit, les xarxes de telecomunicacions i els serveis funeraris.

La CNMC ja va publicar el gener del 2020 un estudi sobre els serveis d’abastiment i sanejament d’aigua urbana que destaca que cal augmentar la freqüència de les licitacions. En aquest punt, es qüestiona la tendència al que s’anomena “remunicipalització” de l’aigua en alguns municipis, en què els ajuntaments intenten assumir directament la gestió dels serveis municipals, fet que sovint comporta un servei pitjor –per falta d’experiència i de coneixement del sector– i que tanca el mercat a les empreses privades.

L’ACCO, contra l’empresa pública GIACSA com una sentència del TSJC

En el sentit d’alertar del paper poc clar de determinades empreses públiques, l’informe de l’ACCO s’adhereix a la tesi de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 21 de setembre del 2020 que va declarar com a frau de llei l’activitat del consorci Congiac, per mitjà del qual les empreses municipals de Manresa, Reus i Vilafranca del Penedès, entre d’altres, ampliaven les seves quotes de mercat en altres municipis sense haver de participar en procediments de licitació.

Una aixeta rajant aigua / Pixabay

Per canalitzar aquests contractes, aquests municipis se serveixen d’una empresa pantalla, GIACSA, que presenten com un “mitjà propi” de l’Ajuntament o del Consorci, quan en realitat es tracta d’una empresa sense personal per prestar el servei d’abastament d’aigua i que l’únic que fa és subcontractar sense licitació les altres empreses municipals.

En aquest sentit, també es qüestiona la compra, per part dels 17 municipis de la comarca del Bages, d’una participació inferior a l’1% del capital d’Aigües de Manresa per poder justificar que aquesta empresa no només és de Manresa sinó que també és seva, i així poden adjudicar-li el servei de subministrament d’aigua sense haver de licitar.

El conflicte dels comptadors

Un altre aspecte que aborda l’informe ACCO, com ja feia la CNMC, és el del conflicte sobre el subministrament i manteniment de comptadors de l’aigua, que hauria de ser una activitat desenvolupada per una empresa diferent de l’empresa operadora, ja sigui pública o una concessionària privada. A Catalunya, excepte a l’àrea metropolitana, les entitats locals reguladores del servei no han permès generar una activitat industrial de subministrament i manteniment de comptadors, i han obligar els seus operadors públics o privats a incorporar aquesta activitat com una activitat més de la prestació del servei de subministrament.

El model metropolità, on el ciutadà pot escollir l’empresa encarregada del manteniment del comptador d’aigua, és el model que s’hauria de generalitzar a Catalunya per generar un mercat competitiu en aquesta activitat que és accessòria del servei de subministrament d’aigua. Un dels llocs on ha sorgit aquest conflicte ha sigut a Terrassa, ja que l’Ajuntament volia internalitzar l’activitat de subministrament i manteniment de comptadors.

Finalment, l’informe recull el suggeriment moltes vegades reclamat pel sector de l’aigua per superar l’atomització de reguladors actuals i atribuir la funció de regulació a un únic regulador autonòmic independent.