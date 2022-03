533 activitats repartides en els parcs i platges metropolitans

Aquest cap de setmana 5 i 6 de març comença la temporada de primavera a les 42 Jugatecambientals dels parcs i platges metropolitans: una oferta àmplia i extensa d’activitats educatives adreçades a famílies amb nens i nenes de totes les edats.

Aquesta primavera hi ha quatre novetats destacades:

Celebració del Dia de les Papallones, el 8 de maig : un esdeveniment que tindrà lloc de manera simultània a totes les Jugatecambientals. Aquesta diada servirà per donar a conèixer l’Observatori Metropolità de les Papallones (mBMS): un projecte de ciència ciutadana que inicia la seva 4a edició i que consisteix en un cens d’espècies amb participació de voluntaris.

Creixement territorial : incorporació de la Jugatecambiental del parc de la Costeta de Begues

: incorporació de la Jugatecambiental del parc de la Costeta de Begues Carpa del Bicibox : s’explicaran continguts relacionats amb l’ús de la bicicleta i aquest servei de l’AMB. Hi haurà dues bicis elèctriques que es deixaran en préstec als participants.

Quiosc de reducció de residus del programa Reparat als municipis. Es tracta d'un recurs per reforçar els hàbits de reducció de residus i donar a conèixer idees de consum sostenible.

Les programacions de les Jugatecambientals també comptaran amb la celebració de la 5a edició del Bioblitz Metropolità, l’habitual cens de biodiversitat que es realitza anualment amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, que enguany serà el 22 de maig.

La programació de les diferents Jugatecambientals es pot consultar al seu perfil d’Instagram i també al web de l’AMB. Totes les activitats tenen lloc els dissabtes i diumenges d’11.30 a 13.30 h o de 12 a 14 h, segons el parc o la platja. La temporada finalitzarà el primer cap de setmana de juny, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, i continuarà el mes de setembre amb l’edició de tardor.

Com a conseqüència de la relaxació de les mesures sanitàries, no existiran restriccions especials d’aforament, ni caldrà inscripció en l’activitat, tot i que les places de les activitats estaran sotmeses a les existències de materials i l’espai disponible. L’ús de la mascareta, tot i que és recomanable, no serà obligatori, ja que es tracta d’una activitat a l’aire lliure, sempre que es puguin respectar les distàncies de seguretat necessàries. Tanmateix, aquestes mesures podran canviar segons l’evolució de la pandèmia i, per tant, de la normativa.