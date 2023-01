El 112 rep un 45% més de trucades durant la nit de Cap d’Any que el 2022

El telèfon d’emergències 112 no ha parat de sonar aquesta primera matinada del 2023. En total s’han rebut 4.883 trucades fins les 9:00 d’aquest diumenge, segons ha informat el Departament d’Interior. Això suposa un increment del 45,5% respecte a la mateixa nit de l’any passat. Aquestes 4.883 estan relacionades amb 3.530 incidents que s’han registrat, sobretot al Barcelonès (2.312) i al Vallès Oriental (432). També hi ha hagut incidents al Baix Llobregat (328), Maresme (211), Tarragonès (166), Vallès Oriental (151), Gironès (151), Baix Camp (109), Segrià (107), Garraf (98) i Selva (98).

Si es contemplen les dades per municipis, Barcelona ha liderat el rànquing de trucades, amb 1.823. L’han seguit de lluny l’Hospitalet de Llobregat (227), Badalona (166) i Terrassa (146). Des de Sabadell se n’han fet 109, des de Lleida 29, des de Mataró 83, des de Tarragona 82, des de Reus 78 i des de Santa Coloma de Gramenet 69.

Rètols de ‘112 Emergències’ / ACN

Més de 120.000 persones a l’avinguda Maria Cristina

Barcelona ha estat líder en trucades i incidents per la quantitat de persones que aquest dissabte van celebrar per la ciutat el canvi d’any. Una bona mostra d’això es va veure a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, on 120.000 persones van seguir l’espectacle de focs artificials i campanades de llum que ha organitzat l’Ajuntament. L’espectacle va començar a les 23 i posteriorment es a oferir un muntatge de la companyia francesa Gruope F sobre l’agermanament entre pobles i la necessitat d’entesa. El dispositiu policial que es va muntar a la zona va incloure controls d’accés per evitar que s’hi entressin vidres i armes blanques. Enguany ha estat un any amb molta gent a aquesta zona de la ciutat, sobretot si es té en compte que abans de la pandèmia, el 2019, s’hi van reunir 94.000 persones.