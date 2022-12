Les 10 innocentades més divertides d’aquest 2022

Les xarxes socials s’han omplert de bromes aquest dimecres, 28 de desembre, amb motiu del dia dels Sants Innocents. És una de les tradicions més populars i divertides de Nadal i se celebra a tot el món. Moltes empreses, persones, cossos de policia i més volen participar en aquest dia i, un any més, les innocentades han tornat a agafar protagonisme, algunes han generat repercussió i algunes eren massa fàcils de descobrir, però totes han servit per entretenir el públic. Menús gurmet, fitxatges sorpresa o sabatilles comestibles són algunes de les bromes que s’han pogut llegir a les xarxes aquest 28 de desembre.

1. Nous cotxes de la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha avisat que ampliava la flota i que incorporaven 28 nous cotxes d’intercepció d’alta velocitat. En un missatge a Twitter, el cos ha assegurat que els nous vehicles tenen 650 cavalls i que els permetria superar “fàcilment” els 350 quilòmetres per hora. El text acaba amb un “Allà on ens necessitis, fins i tot el 28D”, deixant clar que es tractava d’una innocentada amb motiu del 28 de desembre.

Hoy entran en servicio 28 nuevos 🚔 de interceptación de alta velocidad. Con sus 650 caballos 🐎🐎 superan fácilmente los 350 km/h. y tienen una aceleración de 0 a 100 en 2,8 segundos.#AllíDondeNosNecesites incluso el #28D pic.twitter.com/QBoE7pRIPz — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 28, 2022

2. Nou producte a Alcampo

Algunes cadenes de supermercats també han volgut gastar una innocentada als seus clients, com és el cas d’Alcampo, que ha anunciat a les xarxes socials un nou producte. “Quilos de ruca en pot”, exclamaven, i avisaven que només estaria disponible avui, dia dels Sants Innocents.

📣 ¡ATENCIÓN! 📣 ¡TENEMOS KILOS DE RUCA EN BOTE! 😂

¿Vas a perder esta oportunidad? 👉 Un clásico de #Alcampo solo por hoy 😜 pic.twitter.com/DebQI6vnk0 — Alcampo (@alcampo) December 28, 2022

3. Messi fitxa per ‘El Chiringuito’

Última hora -i molt inesperada-. El programa de televisió El Chiringuito, presentat pel periodista Josep Pedrerol, té nova incorporació, almenys per aquells que encara no sàpiguen que avui és el dia de les bromes. El programa ha fantasiejat amb el fitxatge de l’estrella del futbol Leo Messi, que apareixeria quatre vegades per setmana a Sport Plus.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 🚨



🇦🇷 LEO MESSI, nuevo jugador de @elchiringuitotv. El argentino ficha por 2 temporadas y 4 apariciones semanales en #SportPlus.



✅ #MessiElChiringuito2024 pic.twitter.com/UZn06dSm0B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 28, 2022

4. La decisió de Felip VI

El diari digital Spanish Revolution ha informat d’un “terratrèmol a la Zarzuela”. La innocentada d’aquest any ha tingut de protagonista el rei d’Espanya, que hauria pres una decisió dràstica. Han explicat en una notícia que Felip VI hauria decidit expulsar Froilán de Marichalar i Borbón de la línia de successió per les múltiples polèmiques en les quals s’ha vist involucrat. Una informació que s’ha quedat en una broma.

5. Pescanova es queda sense CM

El comunicat (no)oficial del CM de Pescanova també ha sigut una innocentada d’aquest 28 de desembre. La persona encarregada de gestionar les xarxes socials de l’empresa pesquera ha anunciat que deixava la feina perquè li havien detectat al·lèrgia al marisc. Anunciava que començaria una nova etapa com a CM del Burger King i de Takis, l’empresa d’snacks. El missatge de comiat acabava indicant que tot plegat era una mentida, així que Pescanova mantindria el seu bromista CM.

🚨COMUNICADO OFICIAL🚨



Este CM se despide de la cuenta de Pescanova porque le han detectado alergia al marisco… 🦐⛔️



A partir de ahora, me centraré en seguir gestionando las cuentas de @burgerking_es, @TakisEsp y es mentira me lo he inventado todo. — Pescanova (@pescanova_es) December 28, 2022

6. Les sabatilles de Lidl que tothom necessita

Lidl ha presentat el seu nou producte estrella. Les ‘Chapatillas‘ s’haurien convertit en un indispensable per als amants de les sabatilles i del pa, si haguessin existit de veritat. En una publicació a Twitter, avisaven que les noves sabatilles “estaven acabades de sortir del forn” i que eren ideal per “caminar per casa amb els peus sempre calentets”.

🥖 Sabemos que esto os HARINA ilusión: recién salidas del horno llegan #LasChapatillasDeLidl 🥖



Presentamos el producto con más miga de estas fiestas. Una delicia para andar por casa con los pies siempre calentitos.



¡No te quedes sin las tuyas! 🤗 pic.twitter.com/IK91SEzNFB — Lidl España (@lidlespana) December 28, 2022

7. Bizum fent Bizum

El sorteig que falsament ha engegat Bizum segurament ha sigut una de les innocentades que més gent s’ha cregut, només cal comprovar-ho en els comentaris de la publicació. Bromejant amb què “no hi havia millor dia que avui”, Bizum informava que sortejava una transferència immediata de 500 euros de manera aleatòria. En un segon missatge, publicava les bases legals del sorteig: una captura amb la data, 28 de desembre de 2022, dia dels Sants Innocents.

¡ATENCIÓN, SORTEO! Ha llegado el día en el que Bizum va a hacer un Bizum. Lo habéis pedido y no hay mejor día que hoy 😉

Voy a hacer un ✨Bizum de 500€✨ a una persona aleatoria de todos los que mencionen a un amigo y comenten con #BizumHaciendoBizum.

BBLL en comentarios. — Bizum (@Bizum_ES) December 28, 2022

8. La recepta secreta de Cacaolat

Un dels secrets més ben guardats ha estat a punt de fer-se públic. Cacaolat tampoc s’ha volgut quedar enrere i ha gastat una broma als seus seguidors. En un missatge a Twitter, la companyia ha promès que penjaria la seva “famosa i secreta recepta” a les històries d’Instagram. Una promesa que no s’ha complert i, segurament, no es complirà.

ÚLTIMA HORA: Cacaolat cuelga su famosa y secreta receta en sus IG. Dicen que ya era hora que los seguidores supieran hacerlo en casa. — Cacaolat (@Cacaolat) December 28, 2022

9. El menú gurmet de Burger King

Fàcil, ràpid i barat. Burger King -quasi- facilita la nit de Cap d’Any perquè aquest dimecres ha presentat un menú degustació. Entrant, principal, postres, beguda, cotillón i ‘raïm’ (que ho substituïen per 12 ‘Chili Cheese Bites’); el menú gurmet ho tenia tot. Això si, avisaven que calia reservar taula en el local més proper per poder gaudir d’aquesta oferta gastronòmica.

Presentamos nuestro nuevo menú degustación de Nochevieja, para que este año disfrutes de una gran cena y no te den las uvas cocinando.



Un menú que mezcla las últimas tendencias gastronómicas con el sabor de la parrilla.



Ya puedes reservar mesa en tu Burger King más cercano. pic.twitter.com/OSgpWw32Pv — Burger King (@burgerking_es) December 28, 2022

10. El Barça té nou objectiu

El Mundo Deportivo també ha gastat broma als seus lectors. En un missatge a Twitter, el diari esportiu anunciava el nou objectiu del FC Barcelona. “Tot i els seus problemes econòmics”, el Barça “vol tirar la casa per la finestra” i es marcava com a objectiu que el futbolista del PSG Kylian Mbappé vingués a Barcelona. Una innocentada que ha donat molt de què parlar.