Xiulets i crits de “botiflers” a ERC a l’acte del Fossar

Nova nit de xiulets i escridassades a ERC al Fossar de les Moreres. La nit de la Vetlla de la Diada ha tornat a ser l’escenari de la rivalitat independentista. Com ja és habitual als darrers anys, l’acte dels republicans ha estat boicotejat per xiulets i crits de “Botiflers”, “espanyols” o “traïdors”. Uns atacs que la militància republicana ha replicat amb aplaudiments i discursos més abrandats per part dels líders d’ERC que s’han enfilat al faristol. L’exconseller de Territori, exalcalde de Sabadell i ara vicesecretari d’Estratègia i Comunicació de la formació, Juli Fernàndez, no s’ha estat d’apujar el to, i tant vehement com contundent, ha advertit que “mai perdran ni un minut a confondre’s d’adversari”.

Minuts abans havia fet el seu parlament, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha pogut actuar sense cap problema, llavta d’un crit de “Puigdemont, traïdor”. Turull ha pronunciat un discurs amb què ha defensat la negociació amb Madrid, però això sí, que “no hi haurà cap acord a canvi de deixar-ho estar”. Per la seva banda, les joventuts d’ERC, també s’han enfilat a l’escenari i han cremat imatges del rei espanyol, del rei espanyol emèrit, de la magistratura espanyola, de la bandera espanyola i de la Constitució.

Xiulets i crits de Botiflers i Espanyols als representant d’ERC al Fossar. La militància dels republicans replica amb aplaudiments pic.twitter.com/9PsWXWvGVj — Quico Sallés (@QuicoSalles) September 10, 2023

“Espanyols! Botiflers!”

A tocar de les 12 de la nit ha arribat la columna d’ERC, amb una marxa de torxes, al Fossar de les Moreres, amb membres de la direcció com el diputat Pau Morales. En aquell moment, un grup força nombrós de persones s’ha situat estratègicament al cantó sud de la plaça a l’espera dels parlaments de la diputada d’ERC a Madrid, Pilar Valloguera, la regidora a la ciutat, Elisenda Alemany i el mateix Fernàndez. Feina han tingut tots tres a pronunciar els seus parlaments tal i com requereix una vetlla, arran dels crits i xiulets que se sentien. Acusacions de “botiflers”, “espanyols” o “traïdors” eixordaven els discursos.

Fernàndez, però no s’ha arronsat i ha pronunciat un discurs que retreia l’escridassada. De fet, ha esperonat la seva tropa a fer el sord per arribar a la “victòria final”. En aquesta línia ha animat als “independentistes i als republicans” ha continuat la lluita com ha fet ERC que “hi ha estat sempre” i sobretot, ha remarcat que “mai no perdran ni un minut a equivocar-se d’adversari”. La diputada a les Corts ha ironitzat tot recordant que “això que em fan avui, m’ho fan a mi els de Vox quan surto a la tribuna”. Després, al torn de la JERC, els xiulets s’han acabat.

Juli Fernàndez, en un moment de la seva intervenció al Fossar de les Moreres/Quico Sallés

Turull, amb Ponsatí

El discurs de Junts ha estat força més tranquil. Acompanyat dels exconsellers Josep Rull, Damià Calvet i Txell Borràs, Turull ha pronunciat un parlament per recordar la lluita “cap a la plenitud nacional”. En matèria d’actualitat i, fent referència a les negociacions d’investidura de Pedro Sánchez, ha destacat “que no hi haurà cap acord a canvi de deixar-ho estar”. Per altra banda, Turull ha mantingut una conversa amb l’exconsellera Clara Ponsatí que també ha participat de la Vetlla de la Diada que, enguany, cap a la una ha abaixat pràcticament la persiana.