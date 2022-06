Tensió a Cornellà per l’aparició d’antifeixistes a la festa de Vox

Centenars de simpatitzants i militants del partit d’extrema dreta Vox a Catalunya acudeixen aquest dimecres a la tarda a un acte que el partit ha organitzat a Cornellà de Llobregat. Vox porta el seu líder nacional, Santiago Abascal, per celebrar el primer aniversari de la irrupció del partit d’extrema dreta al Parlament de Catalunya. Els ultres van aconseguir 11 escons a Catalunya a les eleccions del 14-F, les mateixes en què l’independentisme va assolir la majoria del 52% dels vots. La tensió per aquest acte s’ha començat a manifestar als volts de les vuit del vespre quan ha aparegut un grup de centenars d’antifeixistes.

Desenes de persones fan cua per entrar a la festa d’aniversari de Vox a Cornellà / JAG

Els manifestants han aparegut amb pancartes d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme i amb lemes d’Stop Vox. També hi ha pancartes contra el masclisme i a favor del feminisme. A la manifestació, que s’ha aturat davant del cordó dels Mossos que bloqueja l’accés a l’auditori, es criden consignes contra Vox i lemes com “nazis no”, “fora feixistes dels nostres barris”.

L’acte de Vox se celebra a l’Auditori de Cornellà, un emplaçament que ha suscitat malestar de col·lectius antifeixistes que s’han convocat una hora abans que comenci l’acte per protestar contra la presència del partit d’extrema dreta a a la ciutat. En previsió de conflicte i aldarulls, el carrer de l’auditori està tallat des de primera hora de la tarda i davant de la sala hi ha aparcades una desena de furgonetes de la Brimo dels Mossos d’Esquadra.

Simpatitzants de Vox a Cornellà / JAG

Alguns veïns s’acosten a l’auditori a mostrar el seu malestar per la presència de Vox

A pocs minuts de l’inici de l’acte, centenars de persones anaven entrant a l’auditori i fent cua a l’exterior sota la protecció dels Mossos d’Esquadra, encara que per la zona encara no s’hi veia la presència de manifestants antifeixtes. De totes formes sí que han aparegut alguns veïns curiosos i molstos per la presència de Vox al barri.

En un moment donat, algú des de la fila ha començat a cridar “Viva España!” i una dona des d’una altra cantonada ha respost: “Qué asco, por Dios, qué asco!”. Un noi en una bicicleta al seu costat li ha dit que callés, i ella ha replicat que podia dir el que volgués perquè no estava ofenent ningú. A mesura que s’acostava l’inici de l’acte s’ha incrementat l’afluència de persones, algunes arribades amb autocars. Molts assistents duien banderes d’Espanya, banderoles de Vox, símbols de les forces de seguretat de l’estat i peces de roba o accessoris amb missatges militars.

El primer aniversari de Vox al Parlament se celebra en plena polèmica pel català i la llei amb què PSC, ERC, JxCat i comuns pretenen fer front a la sentència del 25% de castellà del TSJC. L’extrema dreta s’ha unit als partits de dreta per emprendre accions legals contra les mesures del Govern sobre el català. A Madrid impulsa l’aplicació del 155 mentre que la primera promesa electoral a les eleccions d’Andalusia es acabar amb l’autonomia catalana.