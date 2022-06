Vox agita des d’Andalusia un “a por ellos” contra “els enemics del poble”

Vox ha tancat aquest divendres la campanya per les eleccions andaluses de diumenge agitant el crit d’”a por ellos”, un lema que ha ressonat de forma espontània des del públic quan la candidata de l’extrema dreta, Macarena Olona, s’adreçava a centenars de seguidors al barri de Triana. L’a por ellos és ja un crit que els ultres volen aplicar a tots aquells que consideren enemics del seu “projecte social i patriòtic” que volen imposar a “tota la nació espanyola”. Aquests enemics ja no són només “els separatistes”, als quals amb prou feines han mencionat, sinó als socialistes “endollats” a la Junta d’Andalusia o als “sindicats corruptes d’UGT i CCOO”.

La candidata ultra ha reclamant el suport dels andalusos per entrar a San Telmo per la porta gran i assumint la presidència. “No acceptem un pla B”, ha dit Olona, que ha tornat a acusar els seus adversaris de “racistes” per haver intentat impedir que concorrés a les eleccions per un conflicte amb el seu empadronament en un poble de Granada. Olona ha dit que aquest “racisme” l’ha patit per part d’aquells que “volen obrir les fronteres de bat a bat” als immigrants que “vénen a gaudir sense viure aquí de la targeta sanitària que pagueu entre tots”.

Vox assenyala els sindicats: “Us xuclen la sang”

Olona també ha posat els mitjans de comunicació a la diana per considerar que “manipulen” i que estan subvencionats pel poder polític. La candidata ultra ha atacat totes i cadascuna de les institucions democràtiques que considera ocupades per “corruptes” i elits que “us xuclen la sang”. L’extrema dreta ha desplegat tota l’artilleria contra la immigració que arriba a Espanya “sense picar la porta, rebentant-la i sense voler integrar-se”. Davant d’això, Olona ha dit que Andalusia s’ha de posar “dempeus” per treballar a favor de “la pàtria, la terra, la seguretat i la família”.

El míting l’ha tancat el president de Vox, Santiago Abascal, que ha centrat el seu discurs a agitar l’animadversió contra l’esquerra i “el separatisme corrupte de Convergència i Unió”. Abascal ha atacat PP i PSOE per no haver-se coaligat per fer front al referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya. “No es van aliar llavors i ara pretenen aliar-se contra Vox, contra vosaltres”.

En el míting també hi ha intervingut Ortega Lara, que ha enunciat els deu motius per votar Vox, un dels quals, ha dit, és defensar “la llibertat” de poder educar els fills a qualsevol punt de la “nació” amb la “llengua comuna” sense límits percentuals. L’acte l’ha obert Javier Ortega Smith, que ha dit que les municipals del 2023 seran “l’últim entrenament” dels ultres espanyols per assolir la Moncloa i desallotjar “l’indigne Pedro Sánchez”.